Gök Yapı Grubu, Sivas Demiryolu Vagon Fabrikası'nın elektriğini yeşil enerjiden karşılayacak

Özel demiryolu araç ve ekipman üreticisi Gök Yapı Grubu, GökRail Sivas Demiryolu Vagon Fabrikası'nın tükettiği elektriği yeşil enerjiden karşılamak için CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığıyla Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın 1 yılda tükettiği 5 milyon 160 bin kilovatsaatlik elektriğin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, şirket olarak çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek verdiklerini vurgulayarak, "Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sertifikayı müşterilerimiz için temin ederken yeşil enerjinin her geçen gün öne çıkmasını sağlıyoruz. Bu belgeyle Gök Yapı Grup, Sivas'taki fabrikalarında enerji tüketimini çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde sağlama yönünde çok değerli bir adım attı. Böylece fabrikanın 1 yılda tükettiği toplam 5 milyon 160 bin kilovatsaatlik elektriğin tamamı yeşil enerji kaynaklarından karşılanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gök Yapı Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Nurettin Yıldırım ise, şunları kaydetti:

"2008'de GökRail markasını oluşturduk. Türkiye'nin ilk TSI sertifikalı yerli tampon ve cer paketi ürünlerini üretirken hem Türkiye hem de Avrupa'da satışlara başladık. Yine 2017'de Türkiye'nin TSI sertifikalı Milli Yük Vagonu projesini üstlenen markamız bu süreci de başarıyla tamamladı. Şu an itibariyle günlük 5 adet yük vagonu üretimi kapasitesine ulaşan GökRail, Fransa, İngiltere, Almanya, Avusturya, Hindistan, Polonya, Rusya gibi ülkelere çeşitli vagonlar üreterek ihracatını her geçen gün artırıp, ülke ekonomisine de katkıda bulunmaktadır. Şimdi ise ülke ekonomisine katkıda bulunmanın haklı gururunu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla taçlandırıyoruz."