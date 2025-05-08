Göcek'te İlk Superyacht Show Türkiye Düzenlendi

Fethiye'de Göcek'te bu yıl ilki düzenlenen Superyacht Show Türkiye, Türk bayraklı charter tekneleri ve lüks yat ekipmanlarını uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturarak Türkiye'nin yatçılık alanındaki iddiasını gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin yatçılık sektöründe küresel ölçekte söz sahibi olma hedefiyle yola çıkan Superyacht Show Türkiye, etkinliğin kurucusu Mehmet Kabak önderliğinde Göcek'te kapılarını açtı. Bu yıl ilki düzenlenen organizasyon, 12 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Göcek Marina'da gerçekleşen fuarda, Türk bayraklı charter tekneler ve dünyaca ünlü yat ekipmanları sergileniyor. Fuar kapsamında seminerler, paneller, sektörel bilgi paylaşımı ve iş birliği imkanları sağlanıyor.

Superyacht Show Türkiye'nin açılışına Göcek Karakol Komutanı Ergül Tunçdemir, Göcek Liman Başkanı Abdurrahman Kara ve sektör temsilcileri katıldı.

"Yurt dışından acente temsilcilerini ağırlıyoruz"

Yaklaşık 250 katılımcının yer aldığı organizasyonun, yurt dışından da büyük ilgi gördüğünü belirten etkinliğin kurucusu Mehmet Kabak yaptığı açıklamada, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Superyacht Show Türkiye organizasyonunda, yurt dışından 40 ila 50 farklı ülkeden acente temsilcilerini ağırlıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'den de çok değerli katılımcılarımız var" dedi.

"Hedefimiz iş imkanlarını artırmak"

Kabak, fuarın sektöre olan katkısının altını çizerek, "Amacımız; Türkiye'de ve dünyada üretilen yatları sergilemek, Türk bayraklı charter teknelerimizi yurt dışından gelen acentelerle buluşturmak, iş imkanlarını artırmak ve müşteri portföyünü genişletmek. Bu hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MUĞLA