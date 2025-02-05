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Global Yatırım Holding, Meksika'daki Kruvaziyer Limanı için Yatırımlara Hazırlanıyor

Global Yatırım Holding, Meksika'daki Kruvaziyer Limanı için Yatırımlara Hazırlanıyor
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Global Ports Holding, Meksika'daki Altura de Progreso Kruvaziyer Limanı'nın genişletilmesi için görüşmeler yapıyor. Bu proje, Maya topluluklarına ekonomik fayda sağlamayı ve turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Meksika'daki Altura de Progreso Kruvaziyer Limanı'nı portföyüne eklemek için görüşmeler yapan Global Yatırım Holding'in bağlı kuruluşu Global Ports Holding (GPH), ülkenin "Maya Rönesansı" projesiyle turizm potansiyelini artırma hedefine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Altura de Progreso Kruvaziyer Limanı'nın bulunduğu Yukatan eyalet hükümeti, limanın 80 hektar genişletilmesi için 7,9 milyar pesoluk bir yatırım üzerinde çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Altura de Progreso Limanı'nın küresel kruvaziyer rotasında önemli bir destinasyon olma potansiyeli taşıdığını vurgulayarak, Global Ports Holding'in bu iddialı projenin başarısını sağlamak için strateji ve bilgi paylaşmaya istekli olduğunu belirtti.

Yukatan Valisi Joaquin Diaz Mena, limana yapılacak yatırımın Progreso yakınlarındaki Maya topluluklarına ulaşılması, istihdam sağlanması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi faydalarına dikkati çekerek, yatırım ile iyi ücretli işlerin artacağını, daha fazla turist geleceğini ve bunun bölgedeki yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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