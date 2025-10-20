Global Marketing Summit 2025’te Ajda Pekkan’a Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Pazarlama dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Global Marketing Summit 2025'in katılımcılarından sanatçı Ajda Pekkan'a "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından İstanbul'da düzenlenen zirvede pazarlama sektörü liderleri, tasarımcılar, yazarlar ve sanatçılar bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Bu yılki konusu "Yapay Zeka ile Dönüşüm ve İnsan Odaklı Pazarlama" olan zirvede, 155 konuşmacı 100 oturuma katıldı. Katılımcıların dört gün boyunca dünyaca ünlü yabancı ve yerli konuşmacılardan vizyoner konuşmalar dinleme fırsatı bulduğu etkinlikte, masterclass'lar ve atölye çalışmaları da düzenlendi. Oturumlar, 6 kıtada 90 ülkeden pazarlama profesyonelleri tarafından izlendi.

Global Marketing Summit 2025'te söyleşi gerçekleştiren Ajda Pekkan, sanat yolculuğunu, kendi marka değerlerini ve değişen dünyada sanatla pazarlamanın kesişim noktalarını katılımcılarla paylaştı. Söyleşinin ardından Pekkan'a "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edildi.

"Özel bir hazırlık süreci yürüttük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zirve Başkanı, KREA M.I.C.E. Kurucu ve Üst Yöneticisi (CEO), KREA Digital Kurucu Ortağı Seda Mızraklı Ferik, etkinliğin 5. yılı kapsamında özel bir hazırlık süreci yürüttüklerini belirtti.

Sektörün ihtiyacı olan kritik konuların, etkili isimler tarafından ele alındığı bir etkinliğe imza attıklarını aktaran Ferik, 5 yıldır zirvenin onur konuşmacılığını üstlenen Philip Kotler'in uzun yıllardır vurguladığı "Pazarlamanın 4 P'si" konseptini bu yıl da marka DNA'sının merkezine yerleştirdiklerine değinerek, "Bu sene de 'muhteşem içerik, mekan, ağırlama ve bir değer teklifini' aynı vizyonla hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Yirmi yılı aşkın süredir dünya toplantı endüstrisindeki trendleri takip eden değil, belirleyen bir marka olduklarına işaret eden Ferik, içerik ve konseptlerin özgün kimliğe sahip olabilmesi için aylar süren titiz vir çalışma yürüttüklerinin altını çizdi.

Bu yılın teması kapsamında "başarının yeni formülünü" keşfetmeye odaklandıklarını vurgulayan Ferik, yeni teknolojilerin desteğiyle temelde müşterinin esas istek ve ihtiyaçlarına yöneldiklerini ifade etti.

Ferik, geçen yıllardaki tüm zirvelerde yer alan kadın ve erkek konuşmacı oranının yarı yarıya olduğunu, farklı ülkelerden konuşmacıların fikirlerine yer açarak, çeşitlilik ve kapsayıcılık hedeflerini uzun yıllardır tutturduklarını ve dünyadaki diğer konferanslara örnek etkinlik olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerek konuşmacı ve katılımcı profili açısından, gerekse düşük karbon ayak izimizle dünyanın en çeşitli, kapsayıcı, eşit ve sürdürülebilirlik nosyonuna sahip zirvelerinden biri olduğumuzu gururla paylaşıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz zirvelerin çevrim içi bölümlerinde kullandığımız özel teknoloji ve 3D sanal gerçeklik sistemiyle, fiziki bir zirveye katılıyor hissi sağlıyoruz ve kusursuz yayın kalitemizle fark yaratıyoruz. On binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen bir zirve olarak geçen yıl dünyadaki en düşük karbon ayak izi konusunda tescillendik. Küresel M.I.C.E. sektörünün bu alanda öncü şirketi olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz ve bu yöndeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Ferik, etkinlik kapsamında pazarlama sektörünün önde gelen yıldızlarını ağırlamaktan heyecan duyduklarına değinerek, "Bilgi paylaşınca büyür. Umarım izleyenler Global Marketing Summit'te edindikleri bilgi ve tecrübeyi şirketlerindeki çalışma arkadaşlarıyla da paylaşır, bilgi ve tecrübe dalga dalga tüm dünyaya yayılır." değerlendirmesinde bulundu.