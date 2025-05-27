Global HR Summit 2025 Başlıyor: Yapay Zeka ve İnsan Temasıyla İki Gün Sürecek

Global HR Summit 2025, ' Yapay Zeka Çağı, Teknoloji, İnsan' temasıyla 27-28 Mayıs'da İstanbul'da, Pluxee ana sponsorluğunda 5'inci kez gerçekleşiyor. Zirve'de 110 oturumda, 140 yıldız konuşmacı yer alıyor. Geçen sene fiziki ve online oturumlarını 65'den fazla ülkeden, 17 binin üzerinde lider ve yöneticinin izlediği zirvenin ilk günkü oturumlarına yoğun bir katılım ve ilgi oldu.

Dünyanın önde gelen toplantı ve etkinlik şirketlerinden KREA M.I.C.E.'ın kurucusu olduğu, İnsan ve Kültür Yönetimi'nin en kritik konularının detaylı olarak işlendiği Global HR Summit 2025 iki gün boyunca devam edecek fiziki oturumlarında dünyaca ünlü konuşmacıların yer aldığı yapay zeka ve kişisel gelişim odaklı onlarca eğitim programı, atölyeler ve masterclasslarla farklı bir deneyim ve farklı network imkanı sunuyor. Ayrıca, 27-28-29-30 Mayıs'da zirvenin online platformu üzerinden sunulacak birbirinden özel içerikler tüm dünyadaki katılımcılar tarafından heyecanla bekleniyor.

Global HR Summit 2025'in geleneksel 'Onur Konuşmacısı'; geçtiğimiz dört yıl olduğu gibi, İnsan Kaynakları dünyasının ünlü ismi, ünlü yönetim gurusu, İnsan Kaynakları alanında en etkili isimlerden Michigan Üniversitesi Profesörü, RBL Grup Kurucu Ortağı, kuramları ve kitaplarıyla 'İnsan Kaynaklarının Babası' kabul edilen Dave Ulrich oldu.

"Yapay zeka değişimine adapte olun ve dönüşümü yönetmekte öncü olun"

Global HR Summit'in kurucusu ve Zirve Başkanı, KREA M.I.C.E. Yönetim Kurulu Başkanı Seda Mızraklı Ferik, beş yıl önce büyük bir heyecan ve istekle yola çıktıklarını, Global HR Summit'i düzenlerken süzülmüş bilgiye, tecrübeye ve farklı bakış açılarına olan ihtiyaca karşılık vermeyi arzu ettiklerini; geçen zaman içerisinde, yüzlerce kıymetli konuşmacı ile altı kıtadan binlerce katılımcıya ulaştıklarından duydukları memnuniyeti ifade etti.

İnsan Kaynakları sektörünün İstanbul'daki en büyük global buluşması olan zirvede, bu seneki gündemleri olan Yapay Zeka'nın gelişiminin HR Sektörüne getireceklerini, detayları güncel vaka analizleri ve gerçekleşen örnekler ile fütüristlerin görüşlerini de harmanlayarak katılımcılarına aktaracaklarını belirtti. Ayrıca, insan başlığında kişisel gelişim içeriklerine ilişkin olarak da çok özel bir hazırlık yaptıklarını söyledi. İçeriklerinin farklılıklarından ve katılımcıları ağırlama özenlerinden kaynaklı olarak, sektörün büyük beğenisini kazanmaları sebebi ile tüm paydaşlarına teşekkür eden Mızraklı Ferik, gelen güzel yorumların ekiplerini motive ettiğini ve sektöre yaptıkları yatırımlara hızla devam edeceklerini ilave etti.

Gerçekleştirdikleri tüm zirvelerde sosyal sorumluluk bakış açısıyla her yıl farklı STK'lar ile güç birliği yaptıklarını belirten Mızraklı Ferik, bu sene, Global HR Summit 2025 kapsamında, Tohum Otizm Vakfı, Çaba Derneği, Genç Başarı Vakfı ile iş birliği yaparak kısıtlı olanaklara sahip çocuk ve gençlerin hayatlarına dokunmak üzere, İş dünyasında bir "farkındalık çemberi" oluşturmaya odaklandıklarını dile getirdi.

140 konuşmacı, 110 oturumda vizyon ve tecrübelerini paylaşacak

Global HR Summit 2025, her sene olduğu gibi bu yıl da Yıldızlar Yağmuru konsepti ile katılımcıları ile buluşuyor. Dünyanın birçok ülkesinden gelen ünlü yazarlar ve konuşmacılar, Madarin Oriental Bosphorus'un 7 farklı salonunda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacaklar.

Zirvenin 3D Virtual Reality teknolojisiyle hazırlanan online platformun yayınları zirve katılımcıları için ömür boyu devam edecek

Zirvenin tüm kayıtlı katılımcıları, her sene olduğu gibi, zirvedeki fiziki oturumlarda bulunmayan, sadece online platforma yüklenen özel içeriklere, kişiye özel şifreleri ile giriş yaparak "ömür boyu erişim" hakkına ve farklı bir dijital kütüphaneye de sahip olacaklar. 3D Virtual Reality Teknolojisi'yle özel olarak hazırlanan içerikler, dünyanın her yerinden ömür boyu izlemeye devam edilebilecek.

Global HR Summit'in 6'ncısı, 12-13 Mayıs 2026'da İstanbul'da fiziki olarak düzenlenecek

Zirve'de her yıl olduğu gibi fiziki oturumları haricinde, 12-13-14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde tüm dünyadan katılımcıların izleyebileceği online oturumlar da gerçekleşecek. - İSTANBUL