GKN Kargo, BTK onaylı yetki belgesini aldı

GKN Kargo'nun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'dan (BTK) onaylı yetki belgesi aldığını açıklandı. Şirket böylece Türkiye'nin en büyük dağıtım şirketlerinin sahip olduğu belgeyi alarak sektörde devler arasında yer aldı.

Yıllık asgari 1 milyon lira, il ve iller bazında bu işi yapacakların en az 200 bin lira ödenmiş sermayeye sahip, asgari 42, il ve iller bazında olanlardan 5 öz mal motorlu taşıta sahip, asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda öz mal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şartını yerine getiren GKN Kargo'nun, BTK onaylı yetki belgesini aldığı açıklandı.

Teslimatlar daha güvenli hale geliyor

Yapılan açıklamaya göre kargo şirketi, merkezinde tescil edilmiş en az 200 metrekarelik kapalı, yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketlemeyle depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen, eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip. Her bir şubenin de en az 20 metrekarelik kapalı alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olması zorunluluğunu da yerine getiriyor. Yolcu, kargo ve yük taşıyan araçların çıkış yaptıkları noktadan izleyecekleri güzergaha, taşıdıkları yük miktarından yolcu sayısına ve varacakları noktaya kadar detaylarının yola çıkmadan bildirileceği yeni sistemle karayollarının disiplin altına alınmasını sağlayan yetki belgesi, karayollarındaki güvenlik açıklarını kapatan, her türlü yolcu ve yükü kayıt altına alan yeni sistemle yollar daha güvenli hale getiriyor.

"Yetki belgesi ile sektörümüzün devleri arasına girdik"

GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ı ziyaretimizde, BTK'dan aldığımız bu yetki belgesi ile sektörümüzün devleri arasına girdiğimizi gururla ifade ettim. Şirket olarak halihazırda 84 acentemiz bulunuyor. Biz bu sayıyı yıl sonuna kadar 120 acenteye çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda aktif olarak 55 ilde şubemiz bulunuyor, 2023'e kadar 81 ilde şube açmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin en önde gelen kargo firması olma çalışmalarımız bizi her geçen gün daha da ileri taşıyor. Bize güvenen iş ortaklarımız ve müşterilerimize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi