Girişim Elektrik, Azerbaycan'da 28,3 milyon dolarlık güneş enerjisi projesi için anlaşma imzaladı

Girişim Elektrik Şirketler Grubu, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde hayata geçirilecek Cebrayil Güneş Enerjisi Santrali Projesi'nin anahtar teslim kurulumu için 28,3 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karabağ Bölgesi'nin yeniden imar ve enerji dönüşüm sürecinde dikkati çeken yatırımlardan biri için Türk mühendisliği devreye giriyor.

Girişim Elektrik Şirketler Grubu, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Clean Energy Jabrayil LLC ile Cebrayil Güneş Enerjisi Santrali Projesi'nin anahtar teslim kurulumu kapsamında anlaşmaya vardığını açıkladı.

Toplam bedeli 28,3 milyon dolar olan proje kapsamında güneş enerjisi santralinin mühendislik, tedarik ve kurulum süreçleri Girişim Elektrik tarafından yürütülecek. Projede kullanılacak şalt ekipmanları ise grup şirketlerinden Europower Enerji tarafından üretilecek.

Söz konusu yatırım, yalnızca enerji üretim kapasitesi açısından değil, Karabağ Bölgesi'nin yeniden yapılanma sürecinde yenilenebilir enerji altyapısının güçlendirilmesi açısından da stratejik projeler arasında gösteriliyor.

"Enerji dönüşümünde artık sadece üretim değil, altyapı kabiliyeti de belirleyici"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Girişim Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı M. Behiç Harmanlı, enerji dönüşümünün artık yalnızca santral yatırımlarıyla sınırlı olmadığını belirterek, "Bugün enerji sektöründe rekabet yalnızca elektrik üretmekle değil, mühendislik, şebeke altyapısı, yüksek gerilim sistemleri ve saha yönetimini aynı yapı içinde yönetebilme kabiliyetiyle şekilleniyor. Karabağ'da üstlendiğimiz bu proje, grubumuzun uluslararası EPC gücünü ve üretim altyapısını birlikte sahaya taşıyan önemli örneklerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Karabağ Bölgesi'nde enerji altyapısının yeniden şekillendiğine dikkati çeken Harmanlı, yenilenebilir enerji yatırımlarının bölgesel kalkınmanın en önemli başlıklarından biri haline geldiğini ifade etti.

Harmanlı, yenilenebilir enerji yatırımlarının artık yalnızca çevresel dönüşüm olmadığını vurgulayarak, "Dönüşüm aynı zamanda ekonomik kalkınma ve enerji güvenliği perspektifiyle değerlendiriliyor. Biz de mühendislik birikimimizi ve üretim gücümüzü farklı coğrafyalardaki stratejik projelere taşımayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, son dönemde Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri'nde enerji altyapı yatırımlarının hız kazandığına dikkati çeken sektör temsilcileri, özellikle yüksek gerilim altyapısı, şalt sistemleri ve güneş enerjisi projelerinde entegre çözüm sunabilen şirketlerin öne çıktığını belirtiyor.