Giresun Üniversitesi ile FİSKOBİRLİK Arasında Arazi Anlaşmazlığı

Giresun Üniversitesi'nin genişleme alanında bulunan bir arazinin satışa çıkarılması, üniversite yönetimi ile Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) arasında anlaşmazlığa yol açtı. Üniversite, arazinin satışına tepki gösterirken, FİSKOBİRLİK ise 14 yıldır somut bir adım atılmadığını ileri sürdü.

FİSKOBİRLİK tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu arazinin 2011 yılından bu yana üniversitenin genişleme alanı olarak belirlendiği ancak bu süreçte kamulaştırma ya da takas yönünde herhangi bir ilerleme sağlanamadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Değer eşitliği gözetilerek yapılacak bir takasa her zaman açık olduk. Ancak bugüne kadar üniversite tarafından herhangi bir somut girişimde bulunulmadı. Geçmişte üniversitenin kurulabilmesi adına 53 dönümlük bir arazi düşük bir bedelle üniversiteye devredildi. Buna rağmen ne bu fedakarlığın bir karşılığı görüldü ne de mevcut arazi konusunda yapıcı bir adım atıldı. Üniversiteden kamuoyuna yapılan açıklamalarda, 'Kamulaştırma yapılamadığı, takas yoluna gidildiği ancak görüşmelerin uzun sürdüğü ve sonuçsuz kaldığı' belirtilmiştir. Bu başarısızlığın sorumluluğu bize yüklenemez. FİSKOBİRLİK olarak her zaman, "Takas edilecek gayrimenkuller karşılıklı olarak değerlendirilsin ve değer eşitliği gözetilerek bir takas yapılsın" dedik. Ancak o günden bu yana üniversite tarafından sadece toplantılar ve basın açıklamaları dışında herhangi bir somut adım atılmamıştır" denildi.

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan spekülatif iddiaların kurumu zan altında bıraktığına dikkat çekilerek, tüm kararların Genel Kurul onayıyla ve yasal çerçevede alındığı vurgulandı. - GİRESUN