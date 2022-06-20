Giresun tombul fındığı AB tescili aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun tombul fındığı AB tescili aldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Giresun tombul fındığı AB tescili aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Giresun tombul fındığının Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili belgesi aldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Giresun tombul fındığının Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili belgesi aldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizde 18.02.2001 tarihinde coğrafi işaret olarak tescil edilen Giresun tombul fındığı artık Avrupa Birliği'nde de tescilli. Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç Beyazı ve Taşköprü sarımsağından sonra ABD'de tescil alan 8. ürünümüz Giresun tombul fındığı. Giresun ile Trabzon Beşikdüzü ve Vakfıkebir ilçelerine kadar olan sahil şeridinde yetiştirilen Giresun tombul fındığının çok eski tarihli salnamelerde bile 'kıymet ve lezzet bakımından üstün' olduğu vurgulanır. Bu üstünlük artık uluslararası arenada da tescillendi" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Avrupa Birliği Giresun Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title