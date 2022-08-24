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Giresun haberleri | Giresun Belediyesinden fındık üreticilerine ikram

Ekonomi Haberleri

Giresun haberleri | Giresun Belediyesinden fındık üreticilerine ikram

Giresun habere göre Dünyanın en kaliteli fındığının üretildiği Giresun'da, fındık hasadı tüm hızıyla devam ederken, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatıyla sahilde fındık kurutan üreticilere, yiyecek ve içecek ikramlarında bulunuluyor.

Dünyanın en kaliteli fındığının üretildiği Giresun'da, fındık hasadı tüm hızıyla devam ederken, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatıyla sahilde fındık kurutan üreticilere, yiyecek ve içecek ikramlarında bulunuluyor.

Üreticiler bir yandan bahçelerde fındıklarını toplarken diğer taraftan da hasadı bitirip fındığını patoza veren üreticiler ise, sahil kenarlarında fındıklarını kurutmaya çalışıyor. Giresun Belediyesi de, şehrin ekonomisine ve istihdamına büyük katkılar sağlayan bu zorlu süreçte fındık üreticilerini yalnız bırakmıyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatıyla belediye ekipleri, sahilde fındık kurutan ve ürünlerini bekleyen vatandaşlara, yiyecek ve içecek ikramında bulunuyor. Yapılan ikramlardan hayli memnun olan üreticiler, belediye görevlileri aracılığıyla Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'na teşekkürlerini iletiyor.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, "Üreticilerimize sahil şeridimizde vatandaşlarımızın geçiş alanlarına engel olmamak kaydıyla fındıklarını kurutma imkanı veriyoruz. Bu süreçte bizler de vatandaşlarımızın yanında bulunmak istedik ve onlara simit ve meyve suyu ikramında bulunduk. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir mahsul yılı dilerim. Her zaman onların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Aytekin Şenlikoğlu Giresun Ekonomi Haberler

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