Giresun'da tarım, turizm ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için 9 proje imzalandı

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen Giresun'da tarım, turizm ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi kapsamında Giresun İl Özel İdaresi, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Giresun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Dereli ve Görele kaymakamlıkları arasında 9 adet projenin protokol imza törenleri gerçekleştirildi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında düzenlenen proje protokol imza törenine Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas, Dereli Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, Görele Kaymakamı Hamit Genç, DOKAP İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Muhammet Angın ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, "Giresunumuzun kalkınması için büyük önem taşıyan 50 milyon TL değerinde toplam 9 adet projenin kamu kurum ve kuruluş ortaklıklarıyla imzalanması vesilesiyle bir aradayız. Bu vesileyle, memleketimize hayırlı olmasını diliyor, projelerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini temenni ediyorum. Tarım sektöründen Milli Eğitim'e, kırsal altyapıdan diğer alanlara kadar geniş bir yelpazede yer alan bu projeler, bölgenin gelişimine ve insanımızın refahına önemli katkılar sağlayacaktır. DOKAP, Giresun ve çevresinin gözbebeği bir kurum olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgenin kalkınmasına liderlik etmeye devam edecektir" dedi.

2024 yılında Giresun'da uygulanacak olan projelerin 3 tanesinin Giresun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2'şer tanesinin Giresun İl Özel İdaresi ve Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 1'er tanesinin de Dereli ve Görele Kaymakamlığına ait toplam 9 proje olduğu açıklandı.

Yapılan sunumun ardından proje paydaşları tarafından protokol imzalandı - GİRESUN