Üye Girişi
Haberler

Giresun'da tarım, turizm ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için 9 proje imzalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen Giresun'da tarım, turizm ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi kapsamında Giresun İl Özel İdaresi, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Giresun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Dereli ve Görele kaymakamlıkları arasında 9 adet projenin protokol imza törenleri gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen Giresun'da tarım, turizm ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi kapsamında Giresun İl Özel İdaresi, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Giresun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Dereli ve Görele kaymakamlıkları arasında 9 adet projenin protokol imza törenleri gerçekleştirildi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında düzenlenen proje protokol imza törenine Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas, Dereli Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, Görele Kaymakamı Hamit Genç, DOKAP İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Muhammet Angın ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, "Giresunumuzun kalkınması için büyük önem taşıyan 50 milyon TL değerinde toplam 9 adet projenin kamu kurum ve kuruluş ortaklıklarıyla imzalanması vesilesiyle bir aradayız. Bu vesileyle, memleketimize hayırlı olmasını diliyor, projelerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini temenni ediyorum. Tarım sektöründen Milli Eğitim'e, kırsal altyapıdan diğer alanlara kadar geniş bir yelpazede yer alan bu projeler, bölgenin gelişimine ve insanımızın refahına önemli katkılar sağlayacaktır. DOKAP, Giresun ve çevresinin gözbebeği bir kurum olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgenin kalkınmasına liderlik etmeye devam edecektir" dedi.

2024 yılında Giresun'da uygulanacak olan projelerin 3 tanesinin Giresun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2'şer tanesinin Giresun İl Özel İdaresi ve Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 1'er tanesinin de Dereli ve Görele Kaymakamlığına ait toplam 9 proje olduğu açıklandı.

Yapılan sunumun ardından proje paydaşları tarafından protokol imzalandı - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Doğu Karadeniz Projesi Giresun Görele Dereli Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Fidan'dan Hamas için 'Terör örgütü' ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

 Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun

CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun

 Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title