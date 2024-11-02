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Giresun'da İmece Usulü Pekmez Yapımı Devam Ediyor

Giresun'da İmece Usulü Pekmez Yapımı Devam Ediyor
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Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Şadı köyünde aileler, kış hazırlığı olarak bahçelerinde yetiştirdikleri elmalardan geleneksel yöntemlerle pekmez yapıyor. Bu süreçte hem ekonomik gelir sağlıyor hem de komşularla yardımlaşarak imece usulü çalışıyorlar.

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez besin kaynaklarından biri olan pekmez yapımı, Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Şadı köyünde imece usulü devam ediyor. Bahçelerinde yetiştirdikleri elmaları geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştüren aileler, hem ekonomik gelir sağlıyor hem de kışa hazırlık yapıyor.

Bahçeden topladıkları ekşi ve tatlı elmaları önce temizleyen daha sonra kaynatıp süzen ve sonra tekrar saatlerce odun ateşinde kaynatarak pekmeze dönüştüren köylüler bahçedeki her bir ürünün değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Komşularına yardım ettikten sonra pekmez yapımı sırasının kendine geldiğini anlatan Ayşegül Cındık, hem kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını hem de ihtiyaç fazlasını satarak aile ekonomilerine katkı sağladıklarını söyledi.

Herkesin hazır almaya alıştığı günümüzde meyvelerin yeterince değerlendirilemediğinden yakınan Cındık, "Köylerimiz çok verimli ne ekersen, ne dikersen ürün veriyor. Becerikli olan çarşıdan, pazardan almadan her türlü ihtiyacını karşılayabilir. Biz de köyümüzde komşularımızla yardımlaşarak bahçelerimizden topladığımız elmaları pekmeze dönüştürüyoruz. Ancak artık eskisi gibi yapabilen yok. Herkes hazıra alışmış. Ancak bizim gibi çok az kişi hala geleneksel yöntemlerle imece usulü pekmez yapımını sürdürüyor. Bugün pekmez yapım sırası bende. Topladığımız elmalarla kış boyunca yetecek pekmezimizi yapmış olacağız. Eşe, dosta dağıttıktan sonra artanı da satıp, ihtiyacımız olan başka şeyler alacağız" dedi.

Pekmez yapımının aşamalarını da anlatan Cındık, "Elmanın içerisindeki çürükleri ayırarak elmaları önce temizliyoruz. Daha sonra haşlanma süreci var, haşlanan elmaları şirahneye koyuyoruz, oradan süzülen suyu tekrar tülbentle süzüyoruz, süzdükten sonra da tekrar tavaya kaynamaya koyuyoruz ve bir müddet kaynadıktan sonra dinlenmeye bırakılarak pekmezi elde ediyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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