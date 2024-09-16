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Giresun'da Fındık Fiyatları Düşüşte

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Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatı, geçen haftaki 126 liradan 123 liraya gerilemiş durumda. Fiyat düşüşünün sebebi, üreticilerin hasatları sonrası pazara yoğun bir fındık gelmesi ve emanete bırakılan fındıklar olarak gösteriliyor.

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatı 7 lira düşüşle 123 liraya geriledi.

Giresun'da geçen hafta 126 liradan 4 lira yükselişle 130 liraya alıcı bulan fındık, bu haftaya ise düşüşle başladı. Fındık tüccarı Ahmet Ergün, "Geçen hafta fındık fiyatı randımanına göre 130 lira seviyelerinde alıcı bulurken, bu hafta 123 liraya geriledi. Fındık fiyatını belirleyen arz-talep meselesidir. Çoğu insan fiyatı tüccar veya fabrika belirliyor sanıyor ama böyle değil. Üreticinin hasadı bitirip fındığı çuvallamasının ardından pazara yoğun bir fındık gelmeye başladı. Bu da ister istemez pazarda fiyatların düşmesine neden oldu. Üreticinin biraz sabredip bu aralar pazara ihtiyacı kadar fındık indirmesinde fayda var. Bir diğer neden ise emanete fındık verilmesi. Evinde fındığı muhafaza edemeyecek gurbetçiler ya da üreticiler fındığı emanete bıraktı, depolar doldu. Bunun da fiyatların düşmesinde önemli bir etkisi var" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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