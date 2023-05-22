Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Giresun'da eski ve verimden düşen fındık bahçeleri yenileniyor

Giresun'da eski ve verimden düşen fındık bahçeleri yenileniyor

Ekonomi Haberleri

Giresun Orman ve Tarım Müdürlüğü, ekonomik ömrünü tamamlamış, verimden düşmüş eski fındık bahçelerinin sökülerek yenilenmesi için proje başlattı.

Giresun Orman ve Tarım Müdürlüğü, ekonomik ömrünü tamamlamış, verimden düşmüş eski fındık bahçelerinin sökülerek yenilenmesi için proje başlattı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 100 dekar alanda uygulanacak projeden 20 çiftçinin yararlanacağı belirtildi.

Projenin amacının, ekonomik ömrünü tamamlamış, verimden düşmüş eski bahçelerin sökülerek yenilmesi olduğu ifade edilen açıklamada, uygulamadan yararlanmak isteyen çiftçilerin 9 Haziran'a kadar il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilecekleri aktarıldı.

Açıklamada, başvuru şartlarıyla ilgili de şu bilgilendirmelerde bulunuldu:

"Halihazırda ekonomik ömrünü tamamlamış ve verimden düşmüş fındık bahçesi olmalıdır. Proje bahçeleri köy/ilçe ana yol ya da grup yolu üzerinde, yola cephe, ulaşımı kolay fındık bahçesi olmalıdır. Arazinin eğimi iş makinesi çalışmasına imkan verecek derecede olmalıdır. Üretici bahçe tesisinde kullanılacak fındık fidanlarını kendi temin edecektir. Üretici fidan dikimini kendisi yapacak ya da yaptıracağını taahhüt edecektir."

Giresun Seçim Sonuçları
Giresun Yerel Seçim Sonuçları 2019
Giresun Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi

Giresun Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title