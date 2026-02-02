Giresun OSB'lerinde istihdam ve ihracat artmaya devam ediyor

Giresun'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle Organize Sanayi Bölgelerine sağlanan 1,7 milyar liralık finansman sayesinde 6 binden fazla yeni istihdam oluşturulurken, ilin ihracatı 2025 yılında 1 milyar doların üzerine çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Giresun'a sağlanan 1,7 milyar liralık finansmanla bugüne kadar yatırım süreci devam eden 1'inci ve 2'nci Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) 6 binin üzerinde yeni istihdam oluştuğu bildirildi.

Organize Sanayi Bölgelerinin üretim ve ihracata sağladığı katkıya dikkat çeken Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mete Bahadır Yılmaz, 2025 yılında ilin ihracatının 1 milyar doları aştığını açıkladı. Yılmaz, Giresun'un Karadeniz illeri arasında ihracat artış oranında da ilk sırada yer aldığını belirtti.

Giresun'un sanayi altyapısının her geçen gün güçlendiğini ifade eden Yılmaz, "1'inci ve 2'nci Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarıyla üretmeye devam eden ilimiz, kuruluş süreci tamamlanan 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarıyla daha büyük potansiyele ulaşma yolunda ilerliyor. Öte yandan 2'nci Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren Giresun Teknopark'ta gelişmesini sürdürmektedir. Teknopark bünyesinde toplam 26 firma faaliyet göstermektedir ve doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı. Teknopark ana idare binasının inşaat çalışmaları hızla devam etmektedir. Büyüyen fiziki kapasite ve genişleyen Ar-Ge ekosistemi sayesinde Teknopark, Giresun'daki genç nüfus için yeni istihdam alanları oluşturmaktadır" dedi. - GİRESUN