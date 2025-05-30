Genel Tarım Sayımı Hazırlıkları Samsun'da Değerlendirildi

Genel Tarım Sayımı Hazırlıkları Samsun'da Değerlendirildi
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Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında 1 Temmuz'da başlayacak Genel Tarım Sayımı'na yönelik Samsun'da yapılan toplantıda, yöntemler ve kapsam belirlendi. Tarımsal üretimden tüketim sürecine kadar verilerin toplanmasının önemi vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda 1 Temmuz itibarıyla başlayacak olan Genel Tarım Sayımı'na yönelik hazırlıklar kapsamında Samsun'da değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlık ederken; vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülecek Genel Tarım Sayımı'nın kapsamı ve uygulanacak yöntemler ele alındı.

Genel Tarım Sayımı'nın, gıda arz zincirinden çevresel etkilerin yönetimine kadar tarım politikalarının daha etkin planlanması ve sürdürülebilir bir kayıt sisteminin oluşturulması için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Toplantıda yapılan bilgilendirmede; tarımsal üretimden nihai tüketime uzanan süreçte doğru, güncel ve detaylı verilerin toplanmasının, üreticilerin gelir düzeyinin korunması ve tüketicilere güvenli gıda temini açısından büyük katkı sağlayacağı ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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