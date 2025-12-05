Haberler

Genç kadın veteriner devlet desteğiyle hayvancılığa başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'nin Bahçeli beldesinde 29 yaşındaki veteriner hekim Şehriban Nur Kandemir, devlet desteğiyle aldığı 30 gebe düveyle hayvancılığa adım attı. Projeden elde ettiği başarı sayesinde hayvan sayısını artırmayı ve bölgeye katkı sağlamayı hedefliyor.

Niğde'nin Bahçeli beldesinde yaşayan 29 yaşındaki uzman veteriner hekim Şehriban Nur Kandemir, devlet desteğiyle aldığı 30 gebe düveyle hayvancılığa başladı.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 2019'da mezun olan Kandemir, Fırat Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde doktoraya başladı.

Hayvancılıkla uğraşan bir aileden gelen Kandemir, büyükbaş hayvan sahibi olmak için şubat ayında "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek??????? Projesi"ne başvurdu.

Kandemir, başvuruların sonuçlanmasının ardından ağustos ayında aldığı 30 gebe düveyle hayvancılığa adım attı.

Hayvan sayısını artırmayı hedefleyen Kandemir, damızlık üretimini de artırarak bölgede hayvancılığa katkı sağlamayı amaçlıyor.

Veteriner hekim Kandemir, AA muhabirine, mezun olmadan birkaç yıl önce aile işletmesinde hayvan sağlığı açısından hekimliğini geliştirdiğini söyledi.

Evlendikten sonra ailesinde gördüğü işletmeyi kendisi de kurmak istediğini anlatan Kandemir, eşinin de veteriner olduğunu belirtti.

"Hayvan sayısını 5 ay içinde iki katına çıkarmayı planlıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek??????? Projesi"ni duyduktan sonra hayvancılık yapmak için girişimlerde bulunduklarını dile getiren Kandemir, şöyle konuştu:

"Başvurular başlayınca gerekli evraklarımı tamamlayarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdum. Sonuçlar açıklanınca Niğde'de birinci olarak kazandığımı gördüm ve bu bizi çok mutlu etti. Daha sonra Iğdır'a gidip Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden (TİGEM) hayvanlarımızı aldık. Proje kapsamında 30 gebe düvemizi getirdik. Geçen hafta ilk yavrumuz dünyaya geldi ve çiftliğimiz bereketlensin diye adını 'İlknur' koyduk. Hayvan sayısını 5 ay içinde iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Hayvanlarımız aile işletmemizde bulunuyor ama biz ilerleyen süreçlerde tesisimizi daha da modernleştirerek güzel bir yere taşımayı, hayvanlarımızın refahını arttırmayı planlıyoruz."

Kandemir, ailesinin de bu konuda kendisine destek olduğunu ama planlamalarına göre aile işletmelerinin hayvan sayısı için yetersiz kalacağını kaydetti.

Genç girişimci olmaktan mutlu olduğunu vurgulayan Kandemir, "Her alanda seni bir adım öne atıyor. Tarım ve hayvancılık alanında hep bir adım öndesin. Projede de birinci çıkmamın sebebi genç girişimci olmam ve mesleğimin etkisi de çok büyük. Kırsaldaki kadınlar zaman ve mekan açısından tarımsal alanlarda çalışmaya çok uygundur. Onların kesinlikle bu alanlara yönelmesini ve çalışmasını tavsiye ederim. Ülke olarak bizim böyle kadınlara ihtiyacımız var. Bakanlıklarımız birçok alanda teşviklerde bulunuyor ve kadın olarak da hep bir adım öne geçebiliyoruz. Teknoloji çağındayız ve her şey artık bir parmak uzağımızda." diye konuştu.

"Türk kadını her zaman Türkiye'yi ileri götürür"

Kandemir, teknoloji sayesinde her alandan anlık haberdar olduklarına dikkati çekerek, bu fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kırsaldaki kadınların da her şeye ulaşabildiğini ifade eden Kandemir "Nerede ne proje ne desteklemesi var görebilirler, başvurabilirler. Bu sayede de ülke ekonomisine katkı sunmuş olurlar. Ayakları yere sağlam basan Türk kadını her zaman Türkiye'yi ileri götürür." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Ekonomi
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda futbolcu başkan ve yönetici gözaltına alındı

Çok sayıda futbolcu, başkan ve yönetici gözaltına alındı
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da gözaltına alındı

Biri Fener'den diğeri Galatasaray'dan! İki yıldız futbolcu gözaltında
Ahmet Çakar ve eşi bahis soruşturmasında gözaltına alındı

Ahmet Çakar ve eşi gözaltında! İşte çok konuşulacak gerekçe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Son düzlüğe girildi: Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor
Kadın avukattan tartışma yaratacak 'Zina' çıkışı: Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak...

"Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak..."
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi

30 bin TL'lik sürpriz zam teklifi hesaba yatmadan iptal edildi
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü SDG arasında çatışma

Sınır komşumuz karıştı! Keskin nişancılara İHA'lar karşılık verdi
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı ilçeyi sel aldı! Yollar göle döndü, hayat durdu

İlçeyi bir anda sel aldı! Yollar göle döndü, hayat durdu
Türkiye genelinde elektrik sayaçları değişiyor! Tarih de belli

Türkiye genelinde tüm sayaçlar değişiyor! Tarih de belli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.