Genç Sanayiciler Kurulu'ndan Antalya OSB'ye Ziyaret

Genç Sanayiciler Kurulu'ndan Antalya OSB'ye Ziyaret
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki Genç Sanayiciler Kurulu, Antalya OSB'yi ziyaret ederek, genç sanayiciler için bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. Ziyaret sırasında sürdürülebilir sanayi kültürü oluşturma hedefleri tartışıldı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) bünyesinde kurulan Genç Sanayiciler Kurulu, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni (Antalya OSB) ziyaret etti.

Ziyaretin ev sahipliğini, Antalya OSB'deki ikinci ve üçüncü kuşak sanayiciler tarafından kurulan Genç Organize Sanayi Derneği üstlendi. Dernek Başkanı Ebubekir Tulpar liderliğindeki ev sahibi ekip, kuşaktan kuşağa bilgi ve tecrübe aktarımını destekleyerek bölgede donanımlı, vizyoner ve sürdürülebilir bir sanayi kültürü oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Heyet, bölgedeki ilk ziyaretini Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen'e gerçekleştirdi. Başkan Gönen, genç sanayicilere verdikleri önem ile gençlerle birlikte hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Ayrıca deneyimlerini aktararak karşılıklı fikir alışverişine zemin hazırladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, sanayinin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Firmalara teknik gezi düzenlendi

Heyet ayrıca, Antalya OSB bünyesinde üretim faaliyetlerini sürdüren üç önemli firmayı da ziyaret etti. CW Enerji, Ekici Peynir ve Kristal Endüstriyel üretim tesislerinde yapılan teknik geziler sırasında, firmaların üretim süreçleri, teknolojik altyapıları ve sürdürülebilirlik uygulamaları hakkında yerinde bilgi edinildi. Karşılıklı iş birliği imkanlarının değerlendirildiği bu temas, genç sanayiciler arasında sinerji oluşturulması, ortak projeler geliştirilmesi ve gelecek nesillere güçlü bir sanayi vizyonu bırakılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Genç Sanayiciler Kurulu Başkanı Ahmet Kaan Kara önderliğindeki heyette Merve Sütcü, Rıdvan Aslan, Berfin Yılmaz, Beyza Kulakoğlu, Mete İlhan, Soner Kara, Nazife Parlakkan, Melisa Kara, Tolga Nazik, Besen Acımış, Büşra Ersoy, Erva Tozlu ile Adana OSB Destek Hizmetleri Müdürü Feridun Kara yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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