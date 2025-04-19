Genç MÜSİAD, Yeni Dönemde Girişimciliği Destekleyecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, dünyanın sürekli dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, "Küresel rekabetin her geçen gün daha da keskinleştiği bu dönemde hızlı adapte olabilen, stratejik düşünebilen ve etik değerlerden taviz vermeyen genç girişimcilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor." dedi.

Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Burada konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Genç MÜSİAD'ın sadece gençlik yapılanması değil, bir misyonun, hayalin vücut bulmuş hali olduğunu dile getirerek, "Gurur duyuyoruz çünkü Genç MÜSİAD, MÜSİAD ruhunu, değerlerini ve vizyonunu yarınlara taşıyan köklü altyapımız."değerlendirmesini yaptı.

Her gencin MÜSİAD kültürünü daha yolun başındayken içselleştirdiğini ve ticaretin sadece karla değil, aynı zamanda ahlaklı olarak da yürütülmesi gerektiğini öğrendiğini söyleyen Asmalı, bu bakımdan Genç MÜSİAD'ın adeta bir okul olduğunu kaydetti.

"Genç girişimcilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor"

Asmalı, dünyanın sürekli dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, "Teknoloji, dijitalleşme, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm gibi kavramlar artık sadece gündelik hayatın değil, iş dünyasının da tam merkezinde yer alıyor. Küresel rekabetin her geçen gün daha da keskinleştiği bu dönemde hızlı adapte olabilen, stratejik düşünebilen ve etik değerlerden taviz vermeyen genç girişimcilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor." şeklinde konuştu.

Genç MÜSİAD'ın yalnızca iş fikri üretmekle kalmayan, aynı zamanda bu fikirleri geleceğin ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarına göre şekillendirebilen gençlerin yetiştiği bir merkez konumunda olduğunu vurgulayan Asmalı, şunları kaydetti:

"Burada, inovasyonun merkezinde duran, sürdürülebilirlik vizyonunu iş yapış biçimlerine yansıtan, yapay zekadan dijital teknolojilere kadar birçok alanda yetkinlik kazanan bir gençlik yetişiyor. Genç MÜSİAD'lı kardeşlerimiz, küresel çapta farklı kültürlerle etkileşim kuruyor, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanında ticaretin, üretimin ve girişimciliğin nabzını tutuyor. Genç MÜSİAD'ımızın çok önemli boşluğu doldurduğunu düşünüyorum. Girişimci ruhu diri tutarak gençlerimizi geleceğe hazırlıyor."

Yeni dönemin mottosu "sınırlarını aş" olarak belirlendi

Genç MÜSİAD'ın yeni Başkanı Mağsum Usta da bu dönemde katma değerli iş yapmayı önceliklendiren, Türkiye'de oluşan iş yapma becerilerini ve tecrübelerini uluslararası arenaya çıkaran, iş ahlakı ve çalışkanlığıyla öne çıkan bir gençlik olacaklarını dile getirdi.

Bu dönemin mottosunu "sınırlarını aş" olarak belirlediklerini anlatan Usta, bütün sınırları ticarette, girişimcilikte ve inovasyonda aşacaklarını ifade etti.

Genç MÜSİAD'ın 11. Başkanı Muhammed Huzeyfe Güllüoğlu ise derneğin bir okuldan fazlası olduğunu vurgulayarak, "Bizler burada öğrendiklerimiz ve edindiğimiz deneyimlerimizle iş ve sosyal hayatlarımızda çok daha yetkin ve etkin olabildik. Genç MÜSİAD cesarettir, hayallerinde sınır tanımadan program ve projelerin hedeflerini koyup sonrasında nerede ve nasıl olursa olsun ilgili süreci korkusuzca ve el birliğiyle pes etmeden nihayete erdirebilmektir." diye konuştu.

Genç MÜSİAD 10. Başkanı Cahit Ertemel de göreve geldikleri ilk günden beri önceliklerinin her zaman teşkilatın bel kemiği olan şubeler ve üyelerle güçlü bağ kurmak olduğunu belirterek, bu anlayışla yola çıktıklarını söyledi.

Ertemel, Genç MÜSİAD ailesinin cevherle dolu olduğunu belirterek, "15 binin üzerinde üyemizle aracısız hemdem olduk. 40 farklı şubemizle bölgesel teşkilat eğitimleri düzenledik." dedi.

Genç MÜSİAD tarihinin en kalabalık ve en büyük Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Programını Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ve İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirdiklerini aktaran Ertemel, yurt dışı teşkilatı üyeleriyle istişareler neticesinde bir yurt dışı kitapçığının kaleme alındığını kaydetti.

Yeni yönetimin açıklandığı olağan genel kurulda konuşmaların ardından hediye ve plaket takdimi yapıldı, aile fotoğrafı çekildi.