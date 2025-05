Genç MÜSİAD çatısı altında yapılan işbirliklerinin toplam hacmi 426 milyon lirayı geçti

Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta, "Genç MÜSİAD çatısı altında şimdiye dek 412 ticari işbirliği gerçekleşti ve bu işbirliklerinin toplam hacmi 426 milyon lirayı aştı." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Usta, strateji komisyonunun 2023–2025 dönemine yönelik gerçekleştirdiği anket çalışmasının, Genç MÜSİAD bünyesindeki ticaret hacminin geldiği noktayı net biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

Usta, "Elde edilen veriler doğrultusunda, Genç MÜSİAD çatısı altında şimdiye dek 412 ticari işbirliği gerçekleşti ve bu işbirliklerinin toplam hacmi 426 milyon lirayı aştı." diye konuştu.

Bu dönemde ekiplerle birlikte, tüm şubelerle sürekli temas halinde olan ve üyelerin nezdinde erişilebilir bir yönetim modeli ortaya koymayı hedeflediklerini dile getiren Usta, Genç MÜSİAD olarak kuruldukları günden bu yana etki alanlarını sürekli genişlettiklerini bugün Türkiye'de Şırnak'tan Tekirdağ'a uzanan geniş bir coğrafyada, 5 bin üyeyle varlık gösterdiklerini belirtti.

Yurt dışına yönelik hedeflerini anlatan Usta, şunları kaydetti:

"Yurt dışında ise Birleşik Krallık (Londra), Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve çeşitli Avrupa ülkeleri olmak üzere toplamda 40 şube ve temsilciliğe sahibiz. Geçtiğimiz dönemde girişimcilik ekosistemini desteklemek, Türk ve İngiliz iş dünyası temsilcilerini bir araya getirmek ve yatırım olanaklarını değerlendirmek amacıyla Londra'da Bridge programını düzenledik. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun da katıldığı bu etkinlikte, teknoloji, sanayi, finans ve girişimcilik alanlarında iki ülke arasındaki işbirliklerinin nasıl geliştirilebileceğine dair önemli değerlendirmelerde bulunduk. Bu dönemde ise hedefimiz; Avrupa, Asya ve Körfez ülkelerinde benzer programları daha sık düzenleyerek, gençlerin uluslararası ticarette daha etkin rol almasını sağlamak. Hem yurt içi hem yurt dışındaki teşkilatlarımızla hem de genel merkez ve şubeler arasındaki ticaret hacmini artırmayı amaçlıyoruz. Yeni dönemde projeleri yalnızca fikir aşamasında bırakmamak adına, uluslararası yatırım fonları ve sermaye kaynaklarıyla işbirlikleri geliştirmeye odaklanacağız."

"Her proje Türkiye'ye katma değer sağlayacak bir potansiyel"

Usta, genç yetenekleri, melek yatırımcılarla buluşturarak iş fikirlerini somut, sürdürülebilir girişimlere dönüştürmeleri için destekleyeceklerini açıkladı.

Her projenin Türkiye'ye katma değer sağlayacak bir potansiyel olduğunu kaydeden Usta, "Fikirlerini icraata dökmek isteyen gençler için Genç MÜSİAD, hem cesaret kaynağı hem de yol gösterici bir rehber olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Aynı şekilde, bu dönemde kurum bünyesinde kurulan 50 ortaklığın toplam büyüklüğünün 226 milyon lira olarak ölçüldüğünü bildiren Usta, Genç MÜSİAD'ın, sadece bir sivil toplum kuruluşu değil; aynı zamanda üyeleri arasında ticaretin geliştiği, ortaklıkların doğduğu ve kalıcı ilişkilerin kurulduğu bir yuva niteliği taşıdığını belirtti.

Genç MÜSİAD Başkanı Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurum bünyesinde düzenlenen Texit, Swipe Up Summit, BuildThink gibi zirve ve etkinliklerle üyelerimizin vizyonunu genişletiyor; sektörel bazda küresel gelişmeleri takip edebilecekleri güçlü platformlar oluşturuyoruz. Genç MÜSİAD, genç girişimcilerin ihracat odaklı büyümesine katkı sağlayarak Türkiye'nin dış ticaret vizyonuna önemli bir destek sunmaktadır. Bu kapsamda her yıl düzenlediğimiz Genç İhracatçılar Altın Konteyner Ödül Töreni ile, ihracat alanında öne çıkan üyelerimizi 13 farklı kategoride ödüllendiriyor; başarılarını görünür kılarak onlara destek oluyoruz. Ayrıca uluslararası etki alanımızı büyütmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Genç Ticaret Elçileri projesi ile, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencileri ihracat süreçlerine dahil ediyor, onları bu alanda eğiterek Genç MÜSİAD üyesi firmalarımızda istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Geçtiğimiz dönem, bu proje kapsamında eğitim alan 500 öğrenci, toplamda 256 milyon dolar ihracata katkı sağladı. Yeni dönemde bu katkıyı daha da artırmayı, ülkemizin ihracat kapasitesine genç bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Bu dönemde, katma değerli işler üreten, Türkiye'de gelişen iş yapma kültürünü uluslararası arenaya taşıyan, gittiği her yerde çalışkanlığı, iş ahlakı ve network kurma becerisiyle öne çıkan bir gençlik modeli oluşturmayı hedefliyoruz."

Usta, bu vizyon doğrultusunda yeni dönemde mottolarını "sınırlarını aş" olarak belirlediklerini söyledi.

Ticarette, girişimcilikte, inovasyonda ve düşünce dünyasında aşılamaz denilen tüm sınırları birlikte aşacaklarını vurgulayan Usta, "Özgüveni yüksek, sadece kendisinden bekleneni yapan değil; değerleriyle hareket eden, doğruyu ve yanlışı ayırt edebilen bir gençlik hareketi olacağız. Bu dönemde yeni nesil medya ve dijital mecraları daha etkili kullanarak, adımızdan daha fazla söz ettireceğiz." dedi.

Usta, sivil toplum kuruluşları, teknoparklar, üniversiteler ve uluslararası paydaşlarla işbirliklerimizi artırarak, çok daha kapsayıcı bir gençlik ağı kuracaklarını belirterek, "Üyelerimizin entelektüel gelişimine katkı sağlamak amacıyla; yurt içi ve yurt dışı iş gezileri, kültür-sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler ve sosyal buluşmalar düzenleyeceğiz. Bu dönem, geçmiş dönemlerin değerli kazanımlarını katlayarak geleceğe taşıyacak; sınırları aşan ve etkisi derinleşen bir gençlik hareketine dönüşeceğiz." şeklinde konuştu.