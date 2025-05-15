Genç Çiftçi Yasin Karadağ: Tarım Sektöründe Geleceği İnşa Ediyoruz

Malatya'da kayısı üretimi ve hayvancılık yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Yasin Karadağ, ailesinin üçüncü kuşak ferdi olarak dedesinin mesleği çiftçiliği devlet destekleriyle devam ettiriyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Yeni Nesil Çiftçiler" başlıklı dosya haberinin dördüncü bölümünde Yasin Karadağ, üç kuşaktır çiftçiliği nasıl sürdürdüklerini ve tesislerini nasıl geliştirdiklerini anlattı.

Dedesinin 1930'dan bu yana tarımla uğraştığını, kendisinin de 19 yaşından bu yana sektörde faaliyet gösterdiğini dile getiren Karadağ, "Babam 1980'de dedemden devraldı, 2018'de de ben işleri devam ettirmeye başladım. Şu an 460 baş kapasiteli, destek alarak kurduğumuz bir çiftliğimiz var. Aynı zamanda 3 bin kök kayısı ağacımız var. Hayvanlarımızı kendi arazilerimizde yetiştirdiğimiz ürünlerimizle besliyoruz." dedi.

Karadağ, tarımı sevdiğini dile getirerek, "Bu, farklı bir sevda. Toprağın verdiği enerjiyle sektörde devam etmek istiyoruz. 19 yaşında bu işe başladığımda Türkiye'nin en genç yatırımcısı olarak seçildim. Tarım sektörü benim için farklı bir aşk. Bu sevdayla, Türkiye'nin tarım ekonomisine katkı sağlamak için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Hibeyle modern besicilik tesisi kurdu

Tarımsal desteklerin genç çiftlere daha fazla verilmesini istediklerini ifade eden Karadağ, "IPARD Programı kapsamında aldığım hibe ile modern bir besilik tesisi kurdum. Tesiste, sulama, hayvanların temizliği ve yeminin verilmesi gibi işler otomatik olarak yapılıyor." bilgisini paylaştı.

Karadağ, tarım sektörünün daha ileriye gitmesi için gençlerin sektörde daha aktif olmaları gerektiğini vurgulayarak, verilen desteklerden gençlerin daha çok faydalanmasını istediğini söyledi.

"Gençlerin çiftçiliğe yönelmesini çok isterim"

İşletmesini büyütmek istediğinin altını çizen Karadağ, tarım sektörünün farklı alanlarında da çalışmalar yapılması gerektiğini anlattı.

Karadağ, çiftçiliğin önemli bir meslek olduğuna işaret ederek, "Tarım kazançtır. Gençlerimiz çekinmesinler. Çiftçi olmaktan çok memnunum. Gençlerin çiftçiliğe yönelmesini çok isterim. Çiftçilikte huzur var." dedi.