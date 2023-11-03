Gelibolu Peynir Helvası için Coğrafi İşaret Başvurusu Yapıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde üretilen peynir helvası için coğrafi işareti başvurusu yapıldı. Gelibolu Ziraat Odası ile bir işletme tarafından başlatılan başvuru süreci tamamlanmayı bekliyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde üretilen peynir helvası için coğrafi işareti başvurusu yapıldı.

İlçe Kaymakamlığının Gelibolu Stratejik Planı hedefleri arasında yer alan Gelibolu'ya özgü ürünlerle ilgili coğrafi işaret alınması kapsamında, Gelibolu Ziraat Odası ile peynir helvası üretimi yapan bir işletme tarafından ilçenin önemli gastronomi değerlerinden Gelibolu peynir helvasının coğrafi işaret tescili için başvuru süreci başlatıldı.

Gelibolu Ziraat Odası Başkanı Erkan Kaya ve Gelibolu peynir helvası üretimi yapan firmanın işletmecisi Süleyman Burak Batır tarafından yapılan başvurunun tescil için askı süresinin tamamlanması bekleniyor.

Kaya ve Batır, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı'yı ziyaretlerinde başvuru dosyasının bir örneğini sunarak, destekleri için teşekkür etti.

Abacı ise Türkiye genelinde birçok il ve ilçede kaymakamlıklar, belediyeler ve odalar tarafından yapılan başvurular neticesinde alınan coğrafi işaretlerin, memleketin hem kültürel hem de ticari potansiyelini ve bilinirliğini artırmak adına önemli bir etken olduğunu söyledi.

Peynir helvasının, Gelibolu adına başvuru yapılan ilk ürün olmasının heyecan verici olduğunu dile getiren Abacı, "Bu sebeple Gelibolu Ziraat Odası Başkanı'nı, yönetimini, üreticilerimizi ve destek veren tüm paydaşları katkılarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Erkan Kaya da coğrafi işaretin, ürünün nerede ve nasıl üretildiğini gösteren önemli bir belge olduğunu dile getirerek, "Bu tescil ile coğrafi işaretli ürünün kalitesi ve ticari boyutu da değer kazanıyor. Ürettiğimiz ürünlerin coğrafi işaretli olması bölge ekonomisi açısında son derece önemli." ifadesini kullandı.