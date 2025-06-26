Geleceğin liderleri Garanti BBVA'nın Çözüm Kampı'nda buluştu

Garanti BBVA'nın kurduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından bankanın desteği ve Aflatoun International işbirliğiyle yürütülen "5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı"nın Çözüm Kampı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır ve Hatay'dan gelen öğretmen, öğrenci ve veliler, çevrelerinde gözlemledikleri sosyal ve finansal sorunlara yönelik yaratıcı çözüm önerileri geliştirdi. Garanti BBVA gönüllüleri de kamp boyunca öğrencilere mentörlük yaparak öğrencilerin fikirlerini iş yaşamıyla uyumlu şekilde geliştirmelerine destek oldu.

Öğretmenlerin ÖRAV'dan 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik eğitimi almasıyla başlayan süreç Çözüm Kampı ile taçlandı.

Eğitimi tamamlayan öğretmenler, üç ay süre ile ÖRAV'dan mentörlük alarak öğrencileriyle birlikte çevrelerinde gözlemledikleri toplumsal sorunlara çözüm üretmek için projeler geliştirdi.

Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde düşünme, araştırma, planlama ve sorumluluk alma gibi becerileri aktif olarak deneyimledi.

Program kapsamında, mentörlük alan öğretmenler ve öğrencileri, banka şubelerinde ağırlanarak finansal okuryazarlık ve yaşam becerileri konusunda uzmanlardan bilgi aldı.

Üç ay süren çalışmaların sonunda projenin tüm adımlarına aktif katılan öğretmenler, öğrencileri ve onların velileriyle katılabilecekleri Çözüm Kampı'na başvurdu. Jüri değerlendirmesi sonucu kampa katılma hakkı kazanan katılımcılar, İstanbul'da bir araya geldi.

Üç gün süren Çözüm Kampı boyunca öğrenciler, yaratıcı atölyelere katıldı, takım oyunları, sunumlar ve eğitici geziyle öğrenmelerini pekiştirdi. Final gününde öne çıkan beş takım hem eğlenmenin hem de birlikte üretmenin heyecanını yaşadı.

Aynı zamanda kamp, birçok öğrenci için deneyim oldu. Öğrenciler için etkinlik, yalnızca bir proje sunumu süreci değil, aynı zamanda arkadaşlarıyla birlikte ilk kez bir okul etkinliğine katılarak paylaşmanın, müze ortamında öğrenmenin ve topluluk önünde kendini ifade etmenin heyecanını yaşadıkları, özgüvenlerini pekiştirdikleri ve birlikte başarmanın gücünü keşfettikleri deneyim oldu.

Kampta ayrıca Garanti BBVA gönüllülerinden oluşan "Gönüllü Yoncalar" ekibi, her takıma eşlik ederek mentörlük verdi. Gönüllüler, bütçeleme ve planlama, sunum hazırlıkları, sürdürülebilirlik gibi pek çok farklı konuda görüş ve önerilerini paylaşarak, öğrencilere destek oldu.

Öğrenciler, "Kartal Masal Müzesi" gezisiyle masalların evrensel dünyasını keşfederken, yaratıcı drama atölyesinde farklı kültürleri deneyimleme fırsatı buldu.

Öğrencilerden çeşitli çözüm önerileri

Artvin Hopa'daki Atatürk Ortaokulu 7/D sınıfı, okul içinde ve çevresinde yaşayan, sağlıksız hayvanların durumunu tespit ederek bu soruna yönelik bir çözüm planı hazırladı.

Batman Petrol İlkokulu ve Petrol Ortaokulu öğrencilerinin yer aldığı proje, çöpe atılan bayat ekmek ve poğaça gibi gıdaların büyükbaş hayvanlar için yem haline getirilmesini amaçlıyor.

Bingöl Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu'nda, taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin uzun öğle aralarında yaşadığı disiplin sorunları ve yemek israfı, 4/A sınıfı tarafından yaratıcı çözümle ele alındı.

Diyarbakır Yenişehir Şehit Başkomiser Yılmaz Allahverdi İlkokulu 3/D sınıfı öğrencilerinin hazırladığı proje, okulda ve çevrede gözlemlenen ekmek israfını önlemeye odaklanıyor.

Hatay Dörtyol'daki Altınçağ İlkokulu 3/C sınıfı, öğrencilerin kalıcı öğrenme konusunda yaşadığı zorlukları tespit ederek bu sorunu çözmek amacıyla "Gezerek, görerek, yaşayarak öğrenme" temelli çözüm planı hazırladı.

"Bireylerin sorumluluk bilinciyle donatılması, her zamankinden daha önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, kampın, programın son aşaması olduğunu belirtti.

Bireylerin sadece bilgiyle değil, empatiyle, farkındalıkla ve sorumluluk bilinciyle donatılmasının, her zamankinden daha önemli olduğuna dikkati çeken Atasoy, şunları kaydetti:

"Sosyal ve finansal becerilerin erken yaşta kazandırılması ise bu dönüşümün en güçlü adımlarından biri. Amacımız, çocukların kendi yaşamlarına dokunan sorularla düşünmesine, öğretmenlerin ise bu yolculukta ilham veren rehberler olmasına katkıda sunmak. İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Çözüm Kampı, bu vizyonun güçlü bir yansımasıydı.

Atasoy, öğrencilerin cesaretle ortaya koyduğu fikirlerin, daha sorumluluk sahibi, üretken, bilinçli ve duyarlı toplumun mümkün olduğunu gösterdiğini aktararak, "Sosyal ve finansal okuryazarlığı yüksek, refah içinde yaşayan, sağlıklı bir toplum için 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik programımızı Türkiye'nin dört bir yanına taşımak için heyecanla çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.