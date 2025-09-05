GEKA, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programını Tanıttı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), bölgelerin sektörel önceliklerini dikkate alarak yerel yetkinliklerin harekete geçirilmesi, atıl kaynakların kullanılması ve katma değerli üretimin desteklenmesi hedefiyle ilan edilen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programını tanıttı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından Tıbbi aromatik sektörü üreticilerine yönelik, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Borsa konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya DTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, GEKA Denizli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Özlem İnce, GEKA Denizli Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Emrah Çelik, tıbbi ve aromatik bitkiler sektörü firmaları ve üreticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan İbrahim Tefenlili, Denizli'nin tıbbi aromatik bitkilerin üretimi anlamında önemine vurgu yaparak, bu ürünlerin GEKA tarafından sunulan programlar kapsamında geliştirilecek projeler ile desteklenmesinin ülke üretimine katkısına değindi.

Toplantının devamında GEKA Denizli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Özlem İnce ve Uzman Emrah Çelik teşvik programına ilişkin sunum yaptı. Tıbbi aromatik sektörü üreticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

GEKA'dan Denizli'de "Katma Değeri Yüksek Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünler Üretimi", "Ulaşım Araçları Aksam ve Parçalarında Kullanılan Teknik Tekstil Ürünleri Üretimi", "Termoregülasyon Battaniye ve Teknik Kumaş Üretimi" ve "İş Güvenliği Amaçlı Ayakkabı ve Savunma Sanayinde Kullanılan Bot Üretimi" olmak üzere 4 alanda teşvik programı yürütüleceği belirtildi.

Katma Değeri Yüksek Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünler Üretimini desteklemeyi amaçlayan teşvik programı ön başvuruları 30 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru aşamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Ajansları tarafından yürütülecek olan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı hakkında detaylı bilginin GEKA'nın resmi web sayfasından alınabileceği kaydedildi. - DENİZLİ