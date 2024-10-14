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Gediz Kayacık Barajı Tamamlandığında 1.230 Dekar Arazi Sulanacak

Gediz Kayacık Barajı Tamamlandığında 1.230 Dekar Arazi Sulanacak
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapımı devam eden Kayacık Barajı, tamamlandığında 1.230 dekar tarım arazisinin sulanmasına olanak sağlayacak. Barajın su depolama kapasitesi 411 bin metreküp olacak ve tarımsal faaliyetlere önemli katkılar sunması bekleniyor.

Çalışmaların devam ettiği Kütahya'nın Gediz ilçesi Kayacık Barajı'nın tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile bin 230 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağı bildirildi.

Gediz Kayacık Barajı'nda çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, barajın tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile bin 230 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

Çalışmalar çerçevesinde dipsavak cebri boru kaynakları, dolusavak kazısı, ulaşım yolları ve dipsavak betonarme imalatları ile enjeksiyon işlerinin tamamlandığını ifade eden Genel Müdür Balta, "Barajın gövde dolgusu çalışmaları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 30 metre ve su depolama kapasitesi 411 bin metreküp olan Gediz Kayacık Barajı'nın tamamlanmasıyla 2024 birim fiyatları ile dekar başına yaklaşık 11 bin 650 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 14 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir' dedi.

Müdür Balta, " DSİ Kütahya'ya olduğu gibi illerimize yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kütahya ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Yönetim Kayacık Ekonomi Güncel Çevre Gediz Tarım

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