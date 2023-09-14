Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürü göreve başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Zekeriya Yılmaz görevine başladı. Yılmaz, tarım ve hayvancılık potansiyelini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Zekeriya Yılmaz görevine başladı.

Kendi isteği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden istifa eden Sakarya Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak görev yapacak olan Kaan Dönmez'den boşalan koltuğa Osman Zekeriya Yılmaz getirildi.

2013 yılından bu yana Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Veteriner Hekim olarak çalışan Osman Zekeriya Yılmaz 1988 Çavdarhisar doğumlu ve evli 1 çocuk babası.

Müdür olarak atanan Yılmaz, "Gediz'de mevcut tarım ve hayvancılık potansiyelini daha ileriye götürmek istiyoruz. Üretimi ve hayvancılık fazlasıyla önemsiyoruz. Çiftçi ve hayvancılık yapan vatandaşlarımızın önceden olduğu gibi yine yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA