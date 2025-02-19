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Gediz'de 2023 Yılında 702 Milyon TL İhracat Gerçekleştirildi

Gediz'de 2023 Yılında 702 Milyon TL İhracat Gerçekleştirildi
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Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, ilçeden yurt dışına yapılan ihracatın toplamda 702 milyon 312 bin 500 TL olduğunu açıkladı. İhracatta öne çıkan ürünler arasında mobilya, seramik ve gıda ürünleri yer alırken, başlıca pazarlar Irak, Katar ve İngiltere oldu.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, ilçede geçtiğimiz yıl toplam 702 milyon 312 bin 500 TL tutarında ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Gediz'den yurt dışına ihraç edilen başlıca ürünler arasında mobilya, oluklu levha, seramik, çorap, kurşun konsantre ve gıda ürünleri yer aldı. İhracatın gerçekleştirildiği başlıca ülkeler ise Irak, Katar, İngiltere, Romanya, Makedonya, Yunanistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Sırbistan, Arnavutluk, Belçika, Bosna ve Almanya oldu. Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, ihracat rakamlarının Gediz'in sanayi gücünü ortaya koyduğunu belirterek, "Gediz'imizin sanayi kuruluşları, 2024 yılında önemli bir ihracat başarısı elde etti. Ülke ekonomisine sağladıkları katkıdan dolayı tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Üretim kapasitemizi artırarak daha fazla ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz. Gediz, sanayi ve ticaret alanında büyümeye devam edecektir" dedi.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası, ilçenin ihracat potansiyelini artırmak adına firmalara desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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