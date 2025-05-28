Gedik Piliç, Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Arasında 100'üncü Sırada

Gedik Piliç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 100'üncü sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2009'dan bu yana her yıl İSO 500 listesine girmeyi başaran Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ, 2024 dönem sonuçlarına göre üretimden satışlarda 23 sıra, net satışlarda 26 sıra birden yükselerek ilk 100 içinde yer almayı başardı.

1968'den bu yana, ihracat, yenilikçi ürünler ve sürdürülebilirlik projelerine yaptığı yatırımlarla 2024'te de büyümeye devam eden Gedik Piliç 2020'de dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'e ihracat yapan ilk ve tek Türk firması olma başarısını gösterdi. Şirket 2025'te Türkiye'den AB'ye ilk piliç eti ihracatına da imzasını attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik 1968'de kurucuları ve onursal başkanları Halil Gedik tarafından başlayan yolculuklarına Türkiye tavukçuluk sektöründe ilkleri başararak devam ettiklerini belirtti.

Gedik, Türkiye'nin ilk 500 firması arasında yer aldıklarını ve yüzde 100 yerli sermayeye sahip olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2024'te da teknolojiye dayalı, nitelikli ve katma değer yaratmaya yönelik yatırımlarımız sonucunda gerçekleşen satışlarımızla Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 100'üncü sırayı almaktan gurur duyuyoruz. Bulunduğumuz bölgenin en büyük firması olarak her zaman hem bölge hem de ülke ekonomisine fayda sağlamak adına, direk ve dolaylı olarak yarattığımız istihdam ile sadece kar amaçlı olmayıp, sosyal sorumluluğu da kendimize görev ediniyoruz. Sürdürebilirlik politikalarımız çerçevesinde doğaya ve insana saygılı lider Gıda Firması olarak yenilikçi ürünlerle ilerlemek en büyük hedefimiz."