Gedik Piliç, ANUGA 2025 Fuarında İhracat Hedeflerini Büyütmeyi Amaçlıyor

UŞAK (İHA) – Türkiye'de kanatlı eti sektörünün öncü firmalarından Gedik Piliç, ANUGA 2025'te ihracattaki başarısı büyütmeyi ve sektörün öncüsü olma vizyonunu sürdürmeyi amaçlıyor.

Almanya'nın Köln kentinde 4–8 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşen uluslararası gıda endüstrisi fuarı ANUGA 2025, dünyanın dört bir yanından gıda ve içecek profesyonellerini bir araya getiriyor. Türkiye'de kanatlı eti sektörünün öncü firmalarından Gedik Piliç, fuarda mevcut iş birliklerini güçlendirmenin yanı sıra yeni ticari bağlantılar kurmayı ve yeni ihracat pazarlarına ulaşmayı hedefliyor.

2020 yılında dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'e ihracat yapan ilk ve tek Türk firması olma başarısını gösteren Gedik Piliç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen yetki belgesiyle, AB ticaretine ısıl işlem görmüş piliç ürünleriyle Mayıs 2025'te Hollanda'ya ihracat yaparak Avrupa pazarına resmen adım atmıştı. Şimdi ise ANUGA 2025 kapsamındaki yeni temaslarıyla bu başarıyı büyütmeyi ve sektörün öncüsü olma vizyonunu sürdürmeyi amaçlıyor.

Gedik Piliç Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Özbey, "Sektörün önde gelen profesyonellerinden potansiyel iş ortaklarımıza kadar birçok değerli ziyaretçimizi ağırladığımız bu fuar, bizim için hem ilham verici hem de yeni bağlantılarla dolu bir deneyim oluyor. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu ve kıymetli yönetim heyeti standımızı ziyaret ederek bilgi paylaşımında bulunmuş ve bizleri onurlandırmıştır. Gedik Piliç olarak, kaliteli üretim gücümüz ve güvenilir markamızla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Ziyaret eden, ilgi gösteren ve destekleyen tüm misafirlerimize teşekkür ederiz" dedi. - UŞAK