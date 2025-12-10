Haberler

Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Güncelleme:
Geçen yıl asgari ücrete yapılacak zam oranını nokta atışı bilen JPMorgan, Türkiye Tüketici Şirketleri 2026 Görünümü raporunda asgari ücret beklentisini de açıkladı. Bankacılık devi, asgari ücrette yüzde 25'lik artış beklediğini belirterek tutarın 27 bin 630 TL'ye yükselmesini öngörüyor.

  • JPMorgan'ın 2026 yılı için asgari ücretin 27 bin 630 TL olacağını öngördüğü raporu yayımlandı.
  • JPMorgan asgari ücrette yüzde 25'lik artış beklediğini açıkladı.
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12 Aralık Cuma günü saat 14.00'te yapılacak.

JPMorgan, Türkiye Tüketici Şirketleri 2026 Görünümü raporunu yayımlayarak 2025 yılında gelirlerdeki yavaşlama ve marj baskısı nedeniyle reel kazançların ortalama yüzde 20 oranında düştüğünü bildirdi. Raporda, ekonominin seyrini etkileyecek önemli unsurlardan biri olarak asgari ücret de ele alındı.

YÜZDE 25'LİK ARTIŞ BEKLENİYOR

Bankacılık devi, asgari ücrette yüzde 25'lik artış beklediğini açıklayarak bunun 12 aylık enflasyon beklentisiyle uyumlu olduğunu belirtti.

"RAKAM 27 BİN 630 TL SEVİYESİNE ÇIKACAK"

JPMorgan'ın hesaplamasına göre 2026 yılında asgari ücretin 27 bin 630 TL seviyesine çıkması öngörülüyor. Banka, bu artışın piyasalarda önemli bir katalizör etkisi yaratacağını da vurguladı.

GEÇTİĞİMİZ YIL NOKTA ATIŞI YAPMIŞTI

Asgari ücret geçtiğimiz yıl yüzde 30 zamla asgari ücret 22 bin 104 TL olmuştu. JP Morgan zammı nokta atışı doğru tahmin etmişti.

İLK TOPLANTI 12 ARALIK'TA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ve işveren tarafı TİSK'i 12 Aralık saat 14.00'te bir araya gelmeye davet etti. Böylece yeni dönem asgari ücret görüşmelerinin ilk buluşması 12 Aralık Cuma günü yapılacak.

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıkemal tenbel:

Allah aşkına bizi kim yönetiyor bilen varsa anlatsın biz kimiz neyiz neyin nesiyiz.

Haber YorumlarıRamazan:

ne asgari ücretmiş dünya bile bunu konuşuyor

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Yarında kiliseler karışır camilerde fetva sayısı düşsün diye görün bakın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
