Haberler

Gebze-Çayırova Hafif Raylı Sistem Hattı Ulaştırma Bakanlığı Tarafından Üstlenildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gebze-Çayırova-Birlik OSB Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşama Projesi'ni üstlenecek. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Gebze-Çayırova-Birlik OSB Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşama Projesi"ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlenmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar"da değişiklik yapıldı.

Düzenleme uyarınca "Gebze-Çayırova-Birlik OSB Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşama Projesi"ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Ne altın ne dolar ne de bitcoin! Parasını Ethereum'a yatıranlar resmen köşeyi döndü

Parasını buna yatıranlar resmen köşeyi döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.