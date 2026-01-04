UNESCO tescilli 'Antep işi nakışı'nın ekonomik değeri modern tasarımlarla artacak

Gaziantep'te, UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi"ne giren Antep işi nakışını modern tasarımlara işleyen kadınlar, ekonomik değerini yükseltmeyi hedefledikleri ürünün daha yaygın şekilde kullanılmasını amaçlıyor.

Gaziantep Kadın Kooperatifi'nde bir araya gelen 7 kadın, geleneksel el sanatlarını modern tasarımlara ilmek ilmek dokuyor.

Daha önce çeyizlere yaptıkları desenleri kıyafet, aksesuar ve hediyelik eşyalara ilmek ilmek işleyen kadınlar, Antep işi nakışını yeni tasarımlarla gelecek kuşaklara aktarıyor.

Kadınlar, UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi"ne giren Antep işi nakışını modern tasarımlara ilmek ilmek işleyerek geleneksel el sanatını yaşatıyor.

Gaziantep Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Jale Özaslan, kooperatif aracılığıyla 25 kadına istihdam sağladıklarını söyledi.

Üretim sürecinin istihdam ve sosyal güçlenme açısından değer taşıdığını dile getiren Özaslan, şöyle konuştu:

"İlk başta yapılması gereken, Antep işi nakışını hediyelik eşyaya dönüştürme işiydi. Biz bununla ilgili çalışmalar yapmaya başladık. Evde üretip buraya ürün tedarik eden kadınlarımız olmaya başladı. Ortada ürün, üretim ve kadın istihdamı var. Birçok kurum ve kuruluş bu işler için çalışma yaparken burada verilen destekler sonuç verecektir. Aynı zamanda birçok çalışmayı da sonuca ulaştıracaktır."

Pazar payının genişletilip devamlılığın sağlanması hedefleniyor

Özaslan, Antep işi nakışı tasarımlarını gençlerin ilgisini çekecek şekilde yeniden yorumladıklarını belirtti.

Tasarım konusunda daha geniş bir yelpaze için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Özaslan, şunları söyledi:

"Antep işi nakışının günlük yaşantıya kıyafetle, aksesuarla ve hediyelik eşyayla sokulması hem pazar payını genişletecek hem de bu nakışın üretilmesinin devamlılığını sağlayacak. Genç kızlarımızın yeniden Antep işi nakışı üretmeye başlamasını ve bu nakışı sevmelerini, bundan da gelir elde edebileceklerini görmelerini istiyoruz."

Erkek kıyafetlerine de uygulanacak

Kooperatifteki kadınlarla bir marka oluşturduklarını dile getiren Özaslan, "Birkaç yıl içerisinde markamızın, dünya markası listelerine girmesi için hedef koymuş durumdayız. Bu konudaki çalışmalarımızı yürüteceğiz. UNESCO'dan alınan tescilin buna vesile olacağına da inancımız tam. Çok değerli ve büyük emeklerle oluşturulan Antep işi nakışını sandıktan çıkarıp günlük yaşantının her aşamasında hatta erkek kıyafetlerine bile uygulayarak ölümsüzleştirmek, en büyük hedefimiz ve bunu yapacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.