Gaziantep Ticaret Odası Eylül Toplantısı: Fidan Kampanyası ve Ekonomik Değerlendirmeler

Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) eylül ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur Başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada Gaziantep Ticaret Odasının başlattığı 1 Fidan Sizden 2 Fidan Bizden kampanyasına ilgi gösteren bütün Gazianteplilere teşekkür eden GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "1 Fidan Sizden 2 Fidan Bizden kampanyası gibi önemli ve değerli bir çalışmayı başlattığı için başta Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Yıldırım ve değerli Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu kampanya kapsamında toplamda 30 bine yakın bir fidan bağışına ulaşıldı. ve bu sayı ile şehrimize adeta bir orman kazandırmış olacağız. Ülkemiz ve şehrimiz için çok anlamlı bir katkı bu. Uzun yıllar devam edecek bu kampanya ile evlatlarımız, geleceğimiz için nice fidanlar ağaç olacak orman olacak. Kampanyaya ilgi gösteren bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Faiz indirimleri reel sektöre yansımalı"

Meclis toplantısında GTO'nun eylül ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendirip ekonomik gündemi değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Özdurak, dünya ekonomisinin dalgalı bir dönemden geçtiğini, küresel ticarette korumacılığın arttığını ve talebin giderek zayıfladığını belirterek "Bu tablo bizim gibi ihracatçı ülkeler için hem risk hem fırsat barındırıyor. Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk priminin 241 baz puana geriledi. 2020'den bu yana en düşük seviye. Bu, ekonomiye duyulan güvenin arttığını gösteriyor. Majör merkez bankalarının kararları da küresel tabloyu şekillendiriyor: ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirdi. Avrupa, İngiltere ve Japonya merkez bankaları ise faizleri sabit tuttu. Gelişmiş ülkeler enflasyonla mücadelede sıkı duruşu sürdürürken, büyümedeki yavaşlamaya karşı da temkinli adımlar atıyor. Bizde ise Merkez Bankası eylül ayında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,5'e çekti. Bu, piyasa beklentisinin üzerinde bir indirim. İş dünyası için kritik olan nokta, bu indirimin kredi maliyetlerine ve reel sektöre yansıyıp yansımayacağı. Kağıt üzerinde faiz düşse de işletmeler pahalı krediye mahkümsa, hedeflenen etki sahada gerçekleşmez" ifadelerini kullandı.

"Asıl mesele, yeni teknolojileri geliştirecek insan gücünü yetiştirmekti"

POS komisyon oranlarında banka kartı komisyonlarının düşmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Özdurak, ticaretin asıl hacminin kredi kartında olduğunu ve kredi kartı komisyonlarının aşağıya çekilmesi gerektiğini söyleyerek "Çünkü bu maliyetler doğrudan fiyatlara ve rekabet gücümüze yansıyor" ifadelerine yer verdi.

Özdurak yaptığı konuşmada ayrıca TÜİK tarafından açıklanan Beşeri Sermaye Endeksi'ne de değinerek önemli noktalara dikkat çekerek, "Beşeri Sermaye Endeksi, bugün doğan bir çocuğun, yaşadığı ülkenin eğitim ve sağlık şartlarını dikkate aldığımızda, 18 yaşına geldiğinde ulaşabileceği üretkenlik seviyesini ölçüyor. Türkiye'nin endeks değeri 2023 yılında 0,690 olarak gerçekleşti. Bu oran Avrupa Birliği ortalamasının altında. Gaziantep'in değeri ise 0,66. Avrupa Birliği ortalaması ise 0,730, endeks değeri en yüksek il Çanakkale 0,781 ile Avrupa standartlarına yaklaşırken, Şırnak 0,599 ile en geride. Bu tablo şunu söylüyor: Sanayide güçlü olan Gaziantep, eğitim ve sağlıkta aynı başarıyı gösteremiyor. Fabrikalar kurmak, makineler çalıştırmak elbette mümkündür. Ama asıl mesele; o makineleri çalıştıracak, fabrikaları büyütecek, yeni teknolojileri geliştirecek insan gücünü yetiştirmektir. Eğer insanımızı bilgiyle, eğitimle, sağlıkla donatmazsak, ihracatımız artar ama katma değeri düşük kalır. Oysa nitelikli insan kaynağımızı güçlendirdiğimizde, Gaziantep sadece çok üreten değil; teknoloji, tasarım ve yenilikle dünyaya yön veren bir şehir olacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP