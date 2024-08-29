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Gaziantep Ticaret Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Gaziantep Ticaret Odası'nın Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Gaziantep Alışveriş Günleri etkinliği hakkında bilgi verildi ve ekonomideki yavaşlama konuşuldu.

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılışında yaptığı konuşmada bu yıl 6.'sı düzenlenecek Gaziantep Alışveriş Günleri'ne değinen Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "Geleneksel hale getirdiğimiz Gaziantep Alışveriş Günleri'nin 6.'sına 12 Ekim'de start veriyoruz. 12-20 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceğimiz bu etkinlik boyunca işletmelerimiz belirledikleri oranda indirim sağlayarak satışlarına devam edecek. Amacımız sektörlere hareketlilik sağlamak, ticareti canlandırmak ve halkımızı da bu vesileyle uygun fiyatlı ürünlerle buluşturmak. Bu etkinlikle hem sektörler hem de tüketiciler adına maksimum fayda sağlamayı arzuluyoruz. Ben şimdiden tüm üyelerimizi kampanyaya dahil olmaya davet ediyorum" dedi.

"Son gelen veriler, ekonomideki yavaşlamanın göstergesi"

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada GTO'nun Ağustos ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, son gelen ekonomik verilerin, ekonomideki yavaşlamanın göstergesi niteliğinde olduğunu belirterek "Sanayi üretimi geriliyor, perakende satış hacmi düşüyor, otomobil ve hafif ticari araç satışlarında düşüş var, işsizlikte artış söz konusu, tüketici güven endeksinde gerileme, kredi kullanımında yavaşlama var. Uygulanan ekonomik programın bu sonuçları doğuracağını bekliyorduk. Enflasyonun düşmesi için ekonomide soğuma gerekiyordu şu an onu yaşıyoruz. Bir süre daha da yaşayacağız. Enflasyonun ülke ekonomisi, işletmelerimiz ve halkımız için büyük bir tehdit olduğunu biliyoruz. O nedenle önceliğimiz elbette enflasyonun düşmesi" ifadelerini kullandı.

"Finansman maliyetleri yüksek olsa da krediye erişim engellenmemeli"

Konuşmasının devamında enflasyonun önceliklendirildiği bu süreçte işletmelerin ayakta kalması ve bu süreci minimum hasarla atlatmaları gerektiğini, aksi takdirde bu tehdidin toplumsal hasarının çok daha büyük olacağını vurgulayan Yıldırım, "İş dünyası olarak bu süreçte fiyat istikrarını sağlamak için her türlü yükü omuzlarımızda taşıyoruz. Her geçen gün daha da ağırlaşan maliyetlerin üzerine yeni vergi düzenlemeleri ve zamların gelmesi omuzlardaki bu yükü daha da ağırlaştırıyor. Üstelik kredi kullanımımız, hem yüksek faiz oranları hem de miktar sınırlamaları nedeniyle sınırlı kalıyor. Şirketlerimizin ayakta kalması için ticari krediler üzerindeki sınırlamalar kaldırılmalı. Finansman maliyetleri yüksek olsa da, krediye erişim engellenmemeli" şeklinde konuştu.

"Enflasyon muhasebesi konusundaki taleplerimiz dikkate alındı"

Enflasyon muhasebesi uygulaması hakkında yapılan düzenlemeden memnuniyet duyduklarını da dile getiren Başkan Yıldırım, "Gaziantep Ticaret Odası olarak TOBB Yönetimi dahil her platformda dile getirdiğimiz ve çözüm noktasında adım atılmasını talep ettiğimiz enflasyon muhasebesi konusunda taleplerimizin dikkate alınmasından memnuniyet duyduk. Yapılan düzenlemeyle birlikte 2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerimizin 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak. Ayrıca yatırım yapan mükelleflere enflasyon düzeltmesinde kolaylık sağlayacak formüller üzerinde de çalışılacak. Kaygılarımızı görüp çözüm üreten başta Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek olmak üzere tüm emeği geçenlere ve sesimizin güçlü bir şekilde duyurulmasına aracılık eden TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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