Gaziantep Ticaret Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkan Yardımcısı Ali Bayram Sarıca başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis Başkan Yardımcısı Ali Bayram Sarıca toplantının açılışında yaptığı konuşmada 5. Gaziantep Alışveriş Günleri için hazırlıklara başlandığını söyleyerek, "Bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz Gaziantep Alışveriş Günlerini 14-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Etkinlik boyunca işletmeler belirledikleri oranda indirim sağlayarak işletmelerinde satışlarına devam edecekler. Amacımız sektörlere hareketlilik sağlamak, ticareti canlandırmak. Bu etkinliği hem sektörler hem de tüketiciler adına maksimum fayda sağlayarak tamamlamak istiyoruz" dedi.

"Enflasyonla mücadele kararlılığını OVP'de de görmek istiyoruz"

TCMB'nin faiz artırımının enflasyonla mücadele için gayretin ve kararlılığa işaret ettiğini söyleyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Aynı kararlılığı Orta Vadeli Programda (OVP) da görmek istiyoruz" dedi. GTO'nun Ağustos ayı faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendiren ve ekonomi gündemini değerlendiren Başkan Yıldırım, "Para Politikası Kurulu politika faizini, beklentilerin çok üzerinde bir hamleyle yüzde 25'e çıkardı. Bu hamle, enflasyonla mücadele için bir gayretin, kararlılığın olduğuna işaret ediyor. Faiz artışının kur, borsa ve CDS üzerindeki etkisi olumlu yönde oldu. Güven, sistemin işlerliğini artıran en temel faktördür. Dolayısıyla ihtiyacımız olan enflasyon ile mücadelenin birinci öncelik olduğuna inanmak. Aynı kararlılığı Eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Programda da net bir şekilde görmek istiyoruz. Programın ekonomide olumlu bir hava üretmesi için enflasyonla mücadele ve faiz politikası konusunda tutarlı ve rasyonel bir yol haritası açıklanması gerekiyor. Her şeyden önemlisi de programın kararlılıkla uygulanması. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında piyasa oyuncuları ve yatırımcıların OVP'de yer alan hedef ve tahminleri dikkate alabilmesi için programın kararlılıkla uygulanması kritik öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Kredi kanalları açılacaktır

TCMB'nin faiz artırımının kredi kanallarının açılmasını destekleyeceğini belirten Tuncay Yıldırım, "Bu noktadan sonra bankalar mevduat faizini artıracak ama bununla birlikte kredi faizleri de yükselecek. Ancak mevduat faizleri politika faizi ile daha uyumlu olacağından kredi kanallarının da açılacağına inanıyorum. Tabi Merkez Bankasının seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma politikası çerçevesinde kredilerde yatırım ve ihracata öncelik verilecek. İhracatçılar için 1 milyar dolarlık kredi paketi devreye alındı bile. KOBİ'lerin finansmana erişimini sağlayacak enstrümanlara da ihtiyacımız var" diye konuştu. - GAZİANTEP