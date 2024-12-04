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Gaziantep Ticaret Borsası Yeni İhracat Projesi Başlatıyor

Gaziantep Ticaret Borsası Yeni İhracat Projesi Başlatıyor
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Gaziantep Ticaret Borsası, üyelerinin ihracat kapasitesini artırmak için 'Gıda Sektörü 3. UR-GE Projesi'ni başlatıyor. Proje, hedef pazarların tespiti ve firmalara sunulacak desteklerle üyelerinin rekabet gücünü geliştirmeyi amaçlıyor.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), üyelerinin ihracat kapasitelerini artırmak, uluslararası rekabette daha güçlü bir konum elde etmelerini sağlamak ve yeni pazar fırsatlarına erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla "Gaziantep Ticaret Borsası Gıda Sektörü 3. UR-GE Projesi"ni başlatıyor.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karara ilişkin Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) Proje Desteğine yönelik genelge kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projenin, üyelerinin ihracat yolculuklarında daha güçlü bir konum elde etmelerini ve küresel pazarlarda rekabet güçlerini artırmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Üç yıl sürecek proje kapsamında, GTB üyesi firmalara ihtiyaç analizi, eğitimler, yurtdışı pazarlama faaliyetleri ve alım heyetleri gibi destekler sunulacağını kaydeden Akıncı, "Proje süresi 36 ay olarak belirlenmiş olup, projeye katılacak firmalarımıza yüzde 75 oranında destek sağlanacak. Proje kapsamında, öncelikli olarak firmalarımızın mevcut durumlarının tespit edilmesinin ardından güçlü ve zayıf yönleri belirlenerek hedef pazarlar tespit edilecek ve üç yıllık bir faaliyet planı oluşturulacak" dedi.

Projeye iştirak eden firmalara ihtiyaç analizlerine göre eğitim ve danışmanlık hizmetleri verileceğini aktaran Akıncı, katılımcı firmaların hedef pazarlara yönelik ticaret heyetlerine katılarak, fuar ziyaretleri ve B2B görüşmelerine dahil olacaklarını dile getirdi.

Akıncı, projede yer almak isteyen firmaların, Gaziantep Ticaret Borsası'na üye olmaları, T.C. Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi'ne (DYS) kayıtlı olmaları, proje süresince düzenlenecek faaliyetlere aktif olarak katılmaya istekli olmaları ve katkı paylarını taahhüt etmeleri gerektiğini söyledi.

Başvurular için son tarihin 13 Aralık 2024 olduğunu vurgulayan Akıncı, katılımcı firmaların talep formlarını, ıslak imzalı ve şirket kaşeli olarak Gaziantep Ticaret Borsası'na iletmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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