Gaziantep Ticaret Borsası, WorldFood İstanbul Fuarı'nda coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası, "WorldFood İstanbul : Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı'nda, Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı.

İstanbul Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde, 44 ülkeden bin 500'e yakın yerli ve yabancı firmanın katılımıyla gerçekleştirilen fuarda, Gaziantep'in geleneksel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünlerinin sergilendiği GTB standı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini topladı. Gaziantep Ticaret Borsası, UNESCO Gastronomi Kenti Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımına yönelik sürdürdüğü çalışmalara devam ediyor. Son olarak, İstanbul Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde 6 Eylül'de açılan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nda stant açan GTB, burada kentin coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmaya yönelik etkinlikler düzenledi.

Coğrafi işaret tescilleri GTB tarafından alınan ve aralarında Antep Lahmacunu, Antep Köy Kahkesi, Antep Meyan Şerbeti, Antep Peyniri ve Antep Kuruluk Patlıcanı gibi şehre özel 23 ürünün sergilendiği stant, fuarda büyük ilgi topladı.

Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve GTB Meclis Üyeleri, TÜYAP Fuar merkezinde incelemelerde bulunarak, borsa standında yerli ve yabancı katılımcılarla bir araya geldiler.

Gaziantep'in gastronomi kimliği ve coğrafi işaretli ürünleri hakkında katılımcılara bilgiler aktaran GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Gaziantep'in zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu ifade etti.

Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünler açısından Türkiye'ye rol model oluşturduğuna işaret eden Akıncı, 'Gaziantep toplam 102 coğrafi işaretli ürünle Türkiye'de bu alanda ilk sırada yer almakta. Bu sayının ilerleyen yıllarda daha da artacağına inanıyoruz. Tescilli ürünlerimizi, şehrimizin unutulmaması, kaybolmaması gereken özel değerleri olarak görüyoruz. Bu düşüncede bu değerleri korumak ve yaşatmanın en doğru yolunu ise coğrafi işaret tescil çalışmalarından geçtiğine inanıyoruz. Borsa olarak şu ana kadar şehrimize 23 tescilli ürün kazandırdık, üç ürünümüz için ise resmi başvurumuzu yaptık. Tescil çalışmalarındaki temel amacımız bu ürünlerimizi korumak, onlara katma değer sağlamak ve geleneksel hazırlanış biçimleriyle geleceğe taşımak" diye konuştu.

GTB Meclis Üyeleriyle TÜYAP Fuar Merkezinde firma ziyaretlerine katılan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da, meclis üyelerine Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bünyesinde bulunan İhracatçı Birlikleri ile diğer gıda sektörü paydaşlarının güç birliğinden oluşan "Türkiye Gıda Platformu" hakkında bilgiler verdi.

Tiryakioğlu, Türkiye Gıda Platformu'nun, Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul'un uluslararası alanda etkin fuarlardan biri olması hedefiyle birlikte hareket ettiğini söyledi. - GAZİANTEP