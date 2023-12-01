Gaziantep Ticaret Borsası'ndan Gıda Güvenliği Eğitimi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Akademi tarafından, gıda üretim alanında faaliyet gösteren işletmelere yönelik 'Gıda Güvenliği Eğitimi' düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdihan Tunç tarafından verilen eğitimde, tarladan sofraya uzanan süreçte gıda zincirindeki tüm güvenlik tedbirlerini içeren ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgiler verildi.

GTB üyesi işletmelerin sektörel alanda ihtiyaç duydukları eğitim faaliyetlerini gerçekleştirerek, bu alanda destekleyici hizmetler sunan GTB Akademi, 2023 yılı eğitim serisini "Gıda Güvenliği Eğitimi" ile sürdürdü.

GTB üyesi işletme temsilcilerinin ve sektör profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde Prof. Dr. Erdihan Tunç, gıda güvenliğinin halk sağlığı açısından önemine değinerek, gıda güvenliğini sağlamanın ve süreci kontrol altında tutmanın yolları hakkında açıklamalarda bulundu.

Gıda güvenliğinin, gıdada oluşabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve tüm zararların elimine edilmesini sağlayacak tedbirler bütünü olduğunu belirten Prof. Dr. Tunç, bu yaklaşımın üretimden işlemeye, hazırlamaya, depolamaya ve tüketime kadar gıda zincirinin her aşamasında kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Gıda güvenliğinin insan sağlığını direkt ilgilendiren, çiftlik ortamından sofraya kadar uzanan zincirde sürekli denetim altında bulundurulması gereken bir konu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tunç, bu tedbirler silsilesinin birçok süreci, standardı, mevzuatı ve çok değişik uzmanlık alanlarını içerisinde barındırdığını söyledi.

Gıda güvenliğinde 4 temel prensip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tunç, " Bu prensipler, gıdalarda sağlığa uygun olmayan ve istenmeyen etkenlerin bulaşmasını önlemek, bu etkenlerin uzaklaştırılmasını sağlamak (eliminasyon), zararlıların çoğalması ve yayılmasının durdurulması (inhibisyon) ve uygun yöntemler öncülüğünde etkisiz kılınmasıdır. Daha önceki dönemlerde gıda güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; tüketicilerin gıda güvenliğinin önemini belli oranda kavradıklarını, gıda satın alırken, kalitesine, üretim tarihi ve son kullanma tarihlerini kontrol ettiklerini, hijyene önem verdiklerini ve gıdadan bulaşan hastalıklara daha duyarlı oldukları tespit edilmiştir" dedi.

Prof. Dr. Tunç, yaklaşık 4 saat süren eğitimde katılımcılara gıda güvenliği, gıda hijyeni, Türkiye'de gıda mevzuatı, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve HACCP Planı'nın Oluşturulması gibi konularda bilgiler aktardı.

Katılımcıların bilgi ve deneyimlerini paylaştığı, interaktif bir şekilde gerçekleşen eğitimde, ayrıca konuyla ilgili güncel ve teknolojik gelişmeler üzerine de paylaşımlar yapıldı. - GAZİANTEP