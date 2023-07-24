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Gaziantep Ticaret Borsası'nda Kırmızı Kabuklu Mercimek Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15,00 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Kırmızı kabuklu mercimek (Kg): 14,50 - 15,00, Buğday (sert) (Kg): 8,00 - 8,60, Buğday (ekmeklik) (Kg): 6,50 - 7,60, Arpa (Kg): 6,00 - 6,15, Mısır (Kg): 5,20 - 5,50.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,5015,00
Buğday (sert)Kg8,008,60
Buğday (ekmeklik)Kg6,507,60
ArpaKg6,006,15
MısırKg5,205,50

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası Mısır Ekonomi Haberler

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