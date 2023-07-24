Gaziantep Ticaret Borsası'nda Kırmızı Kabuklu Mercimek Fiyatları

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15,00 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Kırmızı kabuklu mercimek (Kg): 14,50 - 15,00, Buğday (sert) (Kg): 8,00 - 8,60, Buğday (ekmeklik) (Kg): 6,50 - 7,60, Arpa (Kg): 6,00 - 6,15, Mısır (Kg): 5,20 - 5,50.