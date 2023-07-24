Gaziantep Ticaret Borsası'nda Kırmızı Kabuklu Mercimek Fiyatları
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Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15,00 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Kırmızı kabuklu mercimek (Kg): 14,50 - 15,00, Buğday (sert) (Kg): 8,00 - 8,60, Buğday (ekmeklik) (Kg): 6,50 - 7,60, Arpa (Kg): 6,00 - 6,15, Mısır (Kg): 5,20 - 5,50.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,50
|15,00
|Buğday (sert)
|Kg
|8,00
|8,60
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,50
|7,60
|Arpa
|Kg
|6,00
|6,15
|Mısır
|Kg
|5,20
|5,50
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi