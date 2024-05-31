Gaziantep Ticaret Borsası Anız Yakmanın Zararlarını Anlattı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, anız yakmanın toprağı ve canlıları olumsuz etkileyerek, tarımsal verimliliği düşürdüğünü söyledi.

Üreticileri hasat sonrası tarlalarındaki anızı yakmamaları ve alternatif yöntemlere başvurmaları konusunda uyaran Akıncı, bu zararlı uygulamanın tarımsal ekosistemde geri dönüşü mümkün olmayan tahribatlara yol açtığını ifade etti.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'te hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte tarlalarda oluşabilecek anız yangınlarına karşı dikkat çekmek amacıyla açıklamalarda bulundu.

Anız yakmanın, genel olarak hasat sonrası tarlada oluşan üretim artıklarının yakılarak yok edilmesi olduğunu belirten GTB Başkanı Akıncı, çiftçilerin kendilerine toprak işlemede kolaylık sağlamak amacıyla tercih ettikleri bu yöntemin son derece hatalı bir uygulama olduğunu bildirdi.

Anız yangınlarının ciddi ekolojik ve biyolojik sonuçlarının olduğunu kaydeden Akıncı, "Anız yakmak, sadece toprağı değil aynı zamanda üzerinde yaşayan tüm canlıları da beraberinde yakmak anlamına gelmekte. Yangınla birlikte toprağın en üst katmanında oluşan yüksek sıcaklık tüm organik maddelerin yok olmasına dolayısıyla toprak yapısının bozulmasına ve tarım alanlarının verimsizleşmesine sebebiyet vermekte. Bunun yanı sıra omurgalı ve omurgasız tüm canlıların da yanarak yok olmasına neden olan bu zararlı uygulama doğal yaşamı ve biyoçeşitliliği ciddi şekilde tehdit etmekte" dedi.

Üreticilere hasat döneminde alternatif yöntemler kullanarak tarlalarını temizlemeleri hususunda uyarılarda bulunan Akıncı, gelişen teknolojinin ve modern tarım tekniklerinin bu soruna önemli çözümler sunduğunu dile getirdi.

Vatandaşları da hasat mevsimi süresince çok daha duyarlı ve dikkatli olmaya davet eden Akıncı, özellikle kırsal bölgelerde yol kenarlarına tam olarak söndürülmeden atılan sigara izmaritlerinin çiftçilerin 1 yıllık emeğini kül edebileceğini ve orman yangınlarına neden olabileceğini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP