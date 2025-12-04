Haberler

Başkan Ünverdi kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Başkan Ünverdi kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in kasım ayında 837 milyon 860 bin dolar ihracat yaptığını ve ocak-kasım döneminde ihracatın yüzde 1 artışla 9 milyar 170 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kasım ayında Gaziantep'ten 837 milyon 860 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, ocak-kasım döneminde ise Gaziantep'ten yapılan ihracatın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında artışla 9 milyar 170 milyon 317 bin dolara ulaştığını belirtti.

Gaziantep'in aylık ve dönem ihracatında 6'ncı sırada yer aldığını kaydeden Ünverdi, "2025 yılı sonuna yaklaşırken büyük bir azimle kent ve ülkemiz ekonomisine en büyük katkıyı veren sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sanayinin lokomotif kenti alan Gaziantep'in tüm sektörleriyle üretim mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Ünverdi, "Özellikle emek yoğun sektörlerimizden yoğun talepler geliyor. Sektöre hareket getirmesi için düzenlediğimiz ayakkabı ve terlik üreticilerimiz ile tekstil ve hazır giyim sektörlerimizde faaliyet gösteren firmalarımız rekabet konusunda çok zorlandıklarını belirtiyorlar. Meslek komite toplantılarımızda, girdi maliyetleri ve uygun banka kredi imkanı konusu işletmelerimizden gelen öncelikli başlıklar olarak öne çıkıyor. Dün açıklanan kasım ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesinin ardından 11 Aralık'ta Merkez Bankası'nın politika faizi açıklamasında üçüncü kez faiz indirimine gitmesini bekliyoruz. Finansman maliyetlerinin düşmesi üreten kesime biraz olsun nefes aldıracaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
Türkiye adliyedeki 147 milyonluk hırsızlığı konuşuyor! Şüpheli memur hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi

Adliyeden 147 milyonluk vurgun yapan katip hakkında yeni gelişme
AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' raporu! Eve dönüş düzenlemesi de yer alacak

AK Parti komisyona sunuyor! Gözlerin çevrildiği düzenleme de raporda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
Rafa Silva geri döndü

Olay adam hakkında yeni gelişme
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi

Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
1974'te aftan çıktı, 5 çocuğunun annesi olan ikinci karısını da öldürdü

5 çocuğunun annesiydi! 1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü
Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı

Süper Lig ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu

Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu
Öğretmene yapılan saygısızlığa velilerden tepki!

Öğretmene yapılan saygısızlığa velilerden tepki!
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı! Polis apar topar gözaltına aldı

Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı, şikayet yağınca evinden alındı
Psikolojik sorunları olan kadın gözünü kırpmadan yaktı

Psikolojik sorunları olan kadın gözünü kırpmadan yaktı
Nebahat Çehre'den estetik itirafı! 'Yüzümdeki çizgiler her şeyi anlatıyor'

Nebahat Çehre'den estetik itirafı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.