Başkan Ünverdi kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kasım ayında Gaziantep'ten 837 milyon 860 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, ocak-kasım döneminde ise Gaziantep'ten yapılan ihracatın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında artışla 9 milyar 170 milyon 317 bin dolara ulaştığını belirtti.

Gaziantep'in aylık ve dönem ihracatında 6'ncı sırada yer aldığını kaydeden Ünverdi, "2025 yılı sonuna yaklaşırken büyük bir azimle kent ve ülkemiz ekonomisine en büyük katkıyı veren sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sanayinin lokomotif kenti alan Gaziantep'in tüm sektörleriyle üretim mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Ünverdi, "Özellikle emek yoğun sektörlerimizden yoğun talepler geliyor. Sektöre hareket getirmesi için düzenlediğimiz ayakkabı ve terlik üreticilerimiz ile tekstil ve hazır giyim sektörlerimizde faaliyet gösteren firmalarımız rekabet konusunda çok zorlandıklarını belirtiyorlar. Meslek komite toplantılarımızda, girdi maliyetleri ve uygun banka kredi imkanı konusu işletmelerimizden gelen öncelikli başlıklar olarak öne çıkıyor. Dün açıklanan kasım ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesinin ardından 11 Aralık'ta Merkez Bankası'nın politika faizi açıklamasında üçüncü kez faiz indirimine gitmesini bekliyoruz. Finansman maliyetlerinin düşmesi üreten kesime biraz olsun nefes aldıracaktır" diye konuştu.