Altun, "Gaziantep'e düşen yağış oranı Arabanlı çiftçilerin yüzü güldürdü"

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Gaziantep'te düşen yağışların çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü ve kuraklık korkusunu ortadan kaldırdığını açıkladı. Yağışların tarım alanları ve barajlardaki su seviyesini artırdığı belirtildi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Gaziantep'e düşen yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Altun, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan yağış haritası Gaziantep'in Araban ilçesinde kuraklık yaşayan çiftçilerin yüzünü güldürdü. Yayımlanan haritaya göre Gaziantep'e geçen yıla oranla düşen yağış oranı yüzde 121 artması Araban Ovası'nda kuraklık korkusunu ortadan kaldırdı. Ardıl Barajında su seviyesini yükseltti" dedi.

"Araban'da yüzler gülüyor'

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 2025-2026 yılı ışığında hazırlanan veriler, Araban ilçesiyle birlikte Gaziantep'te de yüzleri güldürdüğünü belirten Altun, "Son yağışlarla birlikte hem Araban Ovası'ndaki tarım alanları hem de kırsal bölgelerdeki Antepfıstığı, Zeytin, Badem ve Meyve bahçelerindeki toprağı suya doyurdu. Ardıl Barajındaki su seviyesini yükseltti" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
