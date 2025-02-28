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Gaziantep'te Ramazan Öncesi Balık Çeşitliliği Artıyor

Gaziantep'te Ramazan Öncesi Balık Çeşitliliği Artıyor
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Gaziantep'te Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte balık tezgahlarında palamut, hamsi, istavrit, levrek ve çupra gibi çeşitlerin artışı gözlemleniyor. Balıkçılar, iftar sofralarına taze balık sunarak vatandaşlara unutulmaz bir Ramazan deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Gaziantep'te Ramazan öncesi tezgahlarda balık çeşitliliği dikkat çekerken en çok tercih edilen balıkların başında ise palamut, hamsi, istavrit, levrek ve çupra geliyor.

Bu gece sahur ile başlayacak on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişi birçok sektörde olduğu gibi balık sektöründe de hareketlilik oluşturdu. Gastronomi şehri Gaziantep'te Ramazan öncesi Karadeniz ve Ege'de balıkçıların ağlarına takılan çeşit çeşit balıklar, tezgahları süsledi. Ramazan ayı için çeşit çeşit balıkları müşterilerine sunan balıkçı esnafı, iftar sofralarına özel hazırlık için tezgahlarını balık çeşitleriyle şenlendirdi. Vatandaşlara unutulmaz bir Ramazan atmosferi yaşatmayı hedefleyen esnaf, çeşit çeşit balıkları iftar sofraları için taze olarak sofralara ulaştıracak. Ramazan ayının manevi atmosferinin de hissedilmeye başlandığı Gaziantep'te balık pazarında istavrit, hamsi, mezgit, izmarit, palamut, levrek ve çupra tezgahlarda yerini aldı. Balıkçılar, hamsinin kilosunu 200, palamutun kilosunu ise 250 liradan satışa sundu. Özellikle sağlıklı beslenmek için balığı tercih eden vatandaşların iftar sofrası için balık tercih ettiğine dikkat çeken esnaf, satışlardan memnun olduklarını söyledi.

Ramazan ayının bereketiyle geldiğini ifade eden balık hali esnafı Ali Tekin, Ramazan ayında tezgahlarda bol çeşit olduğunu belirtti. Tezgahlarda 40 çeşit balık olduğunu belirten Tekin, "Ramazan ile birlikte balık satışlarımızda arttı ve vatandaşın da balığa bayağı talebi arttı. Satışlarımızda yüzde 100 arttı. Ramazan ayı nedeniyle şu an yaklaşık 40 çeşit balığımız geliyor. Halkımız balığa rağbet gösteriyor. Ramazan ayında yaklaşık 12 saat oruç tutuyoruz. Bundan dolayı vücut biraz yorgun düşüyor. Balıktaki omega-3 vitaminler ve yine B12 vitaminleri vücuda katkı sağladığı için halkımız daha çok balığa rağbet ediyor. En çok hamsi, istavrit, levrek, çupra, palamut, deniz somonu, alabalık, mercan ve diğer balık çeşitlerimiz tercih ediliyor" dedi.

Ramazan ayında daha çok balık tüketmeyi tercih ettiklerini belirten vatandaşlardan Burak Coşkun, "Gaziantep'te daha çok et tüketiyoruz ama balıkta kışın vazgeçilmez bir yiyeceği. Eşim ve çocuğumla balık almaya geldik. Balık tüketmeyi çok seviyoruz. o yüzden kendimizi balık tezgahlarında bulduk ve taze balık aldık. Ramazan ayının heyecanı da bizleri sardı. Esnafımıza kolaylık ve bol kazançlar diliyorum. Mümkün olduğunca balıkta bol omega kaynağı olduğu için iftar sofralarımızda mutlaka balık bulundurmaya çalışacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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