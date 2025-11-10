Haberler

Gaziantep'te Kur Riski Yönetimi Paneli Düzenlenecek

Güncelleme:
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Anadolu'daki 'Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma' konulu panellerin dördüncüsünü Gaziantep'te düzenleyecek. Etkinlik, 12 Kasım'da hibrit olarak gerçekleştirilecek ve kur riski yönetimi hakkında bilgi paylaşımı yapılacak.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) Anadolu'nun farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği "Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma" konulu panellerin dördüncü durağı Gaziantep olacak.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Birlik üyelerinin destekleri ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin işbirliğiyle 12 Kasım'da Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda hibrit olarak gerçekleştirilecek.

Ekonomideki güncel gelişmeler ışığında kur riski ve korunma yöntemleri ele alınacağı panellerle kur riski taşıyan reel sektör şirketlerinin çalışanları ile yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Panel öncesinde ve sonrasında ihracat yapan şirketlerin üst düzey yöneticileri aracı kurum yetkilileri ile bir araya gelecek. Bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı birebir görüşmelerde sponsor olan aracı kurumların yetkilileri kur riski yönetimi ve korunma yöntemlerini anlatacak.

Ücretsiz olarak düzenlenecek panellerle, öncelikli olarak ihracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri ile iş insanları derneği üyelerine ulaşılması hedeflenirken, etkinlik banka ve aracı kurum çalışanlarının yanı sıra akademisyen ve üniversite öğrencilerinin katılımına da açık olacak. Panel, TSPB'nin Youtube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
