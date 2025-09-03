Gaziantep'te Gıda Denetiminde Bozuk Etler Ele Geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinde Gaziantep Şahinbey'de borular aracılığıyla makinaya taşınan bozuk etlerin halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan bir sistemle işlendiği bir işletmenin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından gıda denetimlerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, Gaziantep Şahinbey'de gıda kontrol görevlileri ve Şahinbey Belediyesinin yaptığı denetim sonucunda, kıyma makinelerine gizlenmiş bir düzenekle tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırıldığı tespit edildiği bildirildi.

Borular aracılığıyla makinaya taşınan bozuk etlerin halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan bir sistemle işlendiği belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Denetimlerimiz sonucunda, 286 kilogram bozulmuş/kokuşmuş kırmızı et, beyaz et ve tavuk taşlığı, 16 teneke izlenebilirliği olmayan zeytinyağı ve 9 kova salça tespit edilerek imha edildi. İşletme hakkında yasal işlem başlatılırken, halk sağlığını hiçe sayan bu duruma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca Şahinbey Belediyesi tarafından işletmenin ruhsatı iptal edilerek kapatıldı. Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz."

"Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, güvenilir gıdanın kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı.

Yumaklı paylaşımda, "Yoğun gıda denetimlerimiz sayesinde, vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz. Özveriyle çalışan gıda kontrol görevlilerimize ve bu konuda bizimle koordinasyon içinde olan yerel yönetimlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.