Gaziantep'te "Enerjide Yapay Zekanın Rolü Çalıştayı ve Paneli" başladı - Haberler

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin (HKÜ) ev sahipliğinde Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen "Enerjide Yapay Zekanın Rolü Çalıştayı ve Paneli" başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılış programına gönderdiği video mesajda, 21. yüzyılın, yapay zeka odaklı sistemlerin insan yaşamını, meslek ve kurumları yeniden inşa ettiği bir dönem olduğunu söyledi.

Tüm dünyanın dijitalleşmeyle sanayiden eğitime, sağlıktan enerjiye birçok sektörde değişime ve dönüşüme şahit olduğunu belirten Varank, bu hızla giderse gelecek 10 yıl içinde yapay zeka harcamalarının iki kat artarak 100 milyar doları aşmasının öngörüldüğünü, böylece yapay zekanın küresel ekonomide kapladığı payın 16 trilyon dolarla yüzde 14'e çıkacağının tahmin edildiğini dile getirdi.

Bu noktada milli teknoloji hamlesi anlayışıyla kritik teknolojilerin üretiminde yapay zekayı köşe taşı olarak gördüklerini ve stratejileri buna göre oluşturduklarını anlatan Varank, veriden katma değer üretmeye dayalı anlayış doğrultusunda özel sektörden akademiye kadar bütün paydaşları içine alacak şekilde ulusal yapay zeka stratejisini ortaya koyduklarına dikkati çekti.

Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi, veri ve analiz altyapılarının oluşturulması, AR-GE inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması, stratejide odaklandığımız alanların başında geliyor. Burada belirlediğimiz politikalarla yapay zeka teknolojilerinin milli hasılamıza katkısını yüzde 5'e çıkararak ülkemizi teknoloji üreten bir konuma getireceğiz."

Türkiye'nin büyüyen ekonomisinin enerji ihtiyacını her geçen gün artırdığına işaret eden Varank, bu doğrultuda sondaj ve sismik araştırma gemileriyle Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerinin sürdürüldüğünü kaydetti.

Varank, "Türkiye'nin enerji alanında dışarıya olan bağımlılığını azaltmak için hidro enerjiden jeotermale, güneşten rüzgara kadar yenilenebilir enerjiye yatırımlar devam ediyor. Yatırımlar ve özel sektöre verilen destekler neticesinde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 38'den yüzde 54'lere çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek kadar mevcut kaynaklardan alınan faydayı artırmanın da oldukça önemli olduğunu vurgulayan Varank, şunları dile getirdi:

"Bu da ancak AR-GE yatırımları ve teknolojik gelişmelerle mümkün. Yapay zeka çalışmaları da bu noktada enerji verimliliği alanında yeni ufuklar açıyor. Yapay zeka uygulamaları hemen her alanda giderek yaygınlaşsa da bunun sosyal ve ekonomik etkilerini tahmin etmek için biraz zaman gerekiyor. Dolayısıyla biz ilk aşamada deneyen, keşfeden, öğrenen ve kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple yapay zekanın getirdiği fırsatların tartışıldığı, ilgili tüm paydaşların katkı sağladığı bu tür bilimsel çalıştay ve paneller politika yapıcılar için çok kıymetli."

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de yükselen teknolojilerin başat konularından yapay zekanın tüm alanlarda sağlıklı ve stratejik bir şekilde kullanımının önemli olduğunu söyledi.

Tüm çalışma gruplarında yükselen teknolojiyi odağa alarak çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Şeker, bu doğrultuda bilim insanlarını enerji politikalarında ve teknolojilerinde ileriye yönelik reçeteleri, stratejik planları ve yol haritalarını ortaklaşa belirlemeye ve beraber çalışmaya davet ettiklerini anlattı.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de panele ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, enerji, yenilenebilir enerji ve yapay zeka alanındaki bilimsel çalışmalara büyük önem verdiklerini ve desteklediklerini kaydetti.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de gençlerden kendilerini çok iyi yetiştirmelerini isteyerek, şöyle konuştu:

"Zamanın ruhunu, bilgiyi, uygulamayı ve beşeri sermayeyi iyi kullanabilirsek önümüzde çok aydınlık, güzel günler var. Dönemsel yaşanan sıkıntılara asla takılmayın. Biz büyük bir milletiz, büyük coğrafyanın çocuklarıyız. Yeni İbni Haldunlar, Mimar Sinanlar, Aziz Hocalar yetiştirmek için buradayız. Büyükşehir Belediyesi olarak, üniversitelerin, bilim, bilim insanlarımızın emrinde ve hizmetindeyiz."

İki gün sürecek çalıştayda enerji uygulamaları özelinde Türkiye'nin yapay zeka politikalarının belirlenmesi sürecinde yapılması gerekenler ve konuya ilişkin öneriler değerlendirilecek.

İlgili uzmanların teknolojik ve bilimsel perspektifte ortaya koyacağı çözümler, izlenecek yol haritaları, fikir ve tavsiyeler doğrultusunda çalıştay raporu hazırlanacak.