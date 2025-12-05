Bölgesel Dijital Dönüşüm Strateji Geliştirme Çalıştayı GSOMEM'de gerçekleştirildi

EDIH Anadolu Projesi kapsamında düzenlenen, "Bölgesel Dijital Dönüşüm Strateji Geliştirme Çalıştayı" Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSOMEM) gerçekleştirildi.

Gaziantep başta olmak üzere bölge illerinin dijital dönüşüm yol haritalarına katkı sunacak başlıkların ele alındığı çalıştaya; Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. (GASBEM) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hakan Yusufoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, Adana Sanayi Odası (ADASO) Genel Sekreteri Veli Oğuz, Dr. Öğretim Üyesi Altan Özkil, kurum ve kuruluşların yetkilileri ile firma temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren GASBEM Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hakan Yusufoğlu çalıştayın bölge sanayisi adına önemli bir adım olduğunu belirterek, "Gaziantep olarak bu güçlü projenin parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Şehrimiz özellikle yapay zeka ve IoT uygulamalarında diğer bölgelere göre daha ileride yer almaktadır. Doğru stratejilerle bu potansiyeli çok daha yukarı taşıyabiliriz. Ancak dijitalleşmeyle birlikte artan siber güvenlik risklerini de göz ardı etmeden işletmelerimizi yönlendirmeliyiz" dedi.

Çalıştayın Gaziantep'in tekstil, gıda, metal ve makine sektörleri için uygulanabilir ve etkisi yüksek dijital dönüşüm stratejileri oluşturulmasına katkı sağlayacağının altını çizen ve projeye destek veren tüm paydaşlara teşekkür eden Yusufoğlu, "Gaziantep sanayisi değişime en hızlı uyum sağlayan, yenilikçi ve üretken yapısıyla yine öncülüğünü sürdürecektir. Bu anlamda çalıştayımızın bölgeye hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Altan Özkil de çalıştayda yaptığı değerlendirmede EDIH Anadolu Projesi'nin firmaların rekabet gücünü artırmayı amaçlayan kapsamlı bir girişim olduğunu söyleyerek, "Adana'dan Gaziantep'e kadar uzanan geniş bölgede işletmelerimizin yapay zeka, siber güvenlik, IoT ve ileri dijital teknolojilerle güçlendirilmesini hedefliyoruz. Gaziantep'te yaptığımız bu çalıştay, saha keşiflerinin stratejik adımlara dönüştürülmesi açısından kritik öneme sahip" diye konuştu.

Toplantının sonunda, katılımcıların sektör bazlı oturumlarda dijitalleşme ihtiyaçlarını, öncelikleri, çözümleri ve soru-cevap kısmının ardından çalıştay sona erdi. - GAZİANTEP