Gaziantep'te Biber Salçası Sezonu Yoğun Geçiyor

Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden biber salçasının yapım telaşı başladı. Biber çekimi yapan ustalar, yaşanan yoğunluk nedeniyle randevu usulü çalışıyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'te sonbahar mevsimiyle birlikte biber salçası çekimi yapan işletmeler yoğun mesai harcıyor. İşletmeler, yaşanan yoğunluk nedeniyle randevu usulü çalışıyor. Ustalar biber çekimini belirledikleri gün ve saatte hazırladıktan sonra müşterilere teslim ediyor.

İşletmelerde yoğun mesai dönemi

Kentte kış hazırlıklarıyla birlikte salça üreticileri de acı ve tatlı biber salçası üretimi için hazırlıklarını tamamladı. Biber hasadı sonrası kentteki işletmelerin yolunu tutan vatandaşların salça ihtiyacını karşılamak için işletmeler yoğun mesai harcıyor. Yemeklerde kullanılan salça, büyük bir titizlikle hazırlanıyor.

Çekilen biberler güneşte kurutuluyor

Biber çekimi yapan işletmeler, acı ve tatlı biberleri makinelerde çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra salçaya dönüştürüyor. İşletmelerde hazırlanan salça, daha sonra kıvamını bulması ve kırmızılaşması için güneşte kurutuluyor. Yaklaşık 10 gün güneşte bekletilen salça, bidonlara konularak sahiplerine teslim ediliyor.

Günlük 30 ton biber çekimi yapılıyor

İşletmeler çekimle birlikte biberin kilogramını ise 19 TL'den satıyor. 24 saat boyunca mesai yapan işletmelerde günlük 30 ton biber çekimi yapılıyor.

Hazır salçalara güvenmeyip ev ekonomisine katkı sunmak isteyen vatandaşlar ise kent merkezindeki biber satıcılarına akın etti. Pazardan çuvallarla salçalık biber satın alan vatandaşlar bin bir emek ve zahmetle biberleri eliyle temizliyor.

Evlerin teras katları kırmızıya büründü

Vatandaşlar kırmızı acı ve tatlı biberleri, ev veya bahçelerinde uzun ve zahmetli sürecin ardından salçaya dönüştürüyor. Salça sezonu nedeniyle kent genelindeki evlerin teras katları ve damlar kırmızıya büründü.

Salça işletmecisi Mehmet Kaya, kentte yetişen biberlerin tarlalardan veya hal pazarından getirilerek kadınlar tarafından temizlendiğini ve makinelerden geçirildikten sonra güneşte biber salçasına dönüştüğünü söyledi.

Salça sezonunun başladığını belirten Kaya, vatandaşların satın aldıkları acı ve tatlı biberleri kendilerine getirdiğini ve makine sistemiyle salça yaparak teslim ettiklerini ifade etti.

"Bütün yemeklerimizde salça kullanıyoruz"

Biberleri hijyenik bir ortamda salçaya dönüştürdüklerini belirten Kaya, "Her yıl sonbahar mevsiminde salça yapımına başlarız. Gaziantep gastronomi şehri olduğu için bütün yemeklerimizde salça kullanıyoruz. Sonbahar mevsiminde ev hanımları bize biberlerini getirir veya bizden biber alırlar, biz de çekimini yapıp kendilerine teslim ederiz. En küçük çekirdek aile 100 kilo, daha büyük aileler ise 300 kiloya kadar biber alıyor. Bizden alınan veya bize getirilen biberleri hijyenik bir ortamda çekip veriyoruz. Ev hanımları çekilen biberleri daha sonra eve götürüp damlarda güneşin altında kurutup yemeklerine koyuyor" dedi.

"Randevulu hizmet veriyoruz"

Sezonun yoğun geçtiğini ve günde yaklaşık 30 ton civarında biber çekimi yaptıklarını bildiren Kaya, "Bu yoğunluğumuz kasım ayına kadar devam ediyor. Yoğunluk nedeniyle daha çok randevu usulü ile çalışıyoruz. Vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Vatandaşlarımız bizi telefonla arıyor, bizde biber çekimi için gün ve saatini belirliyoruz. Vatandaşlarımıza belirlenen gün ve saatte salçasını teslim ediyoruz" diye konuştu.

"Gaziantepliler salçayı çok tüketiyor"

Salçanın Gaziantep'in vazgeçilmez ürünleri arasında yer aldığını ve hemen hemen tüm yemeklerde de salça kullandıklarını belirten vatandaşlardan Evin ise "Salça dönemi işletmelere gidiyoruz. Aldığımız biberleri çektirip evimizin damına getiriyoruz ve damda güneşin altına seriyoruz. Bir hafta boyunca da güneşin altında bekletiyoruz. Tuzunu atıyoruz, domates salçasını katıyoruz ve kuruduktan sonra da bidonlara doldurup kış için hazırlıyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP