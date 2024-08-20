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Gaziantep'te Ben Fıstıklar Tezgahlardaki Yerini Aldı

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Gaziantep'te Antep fıstığı hasadı başlarken, taze ben fıstık da tezgahlarda yerini aldı. İlk mahsul ürünlerin tezgaha çıktığı Antep fıstığı 200 liradan satışa sunuldu. Geçen yıla oranla rekoltenin yüksek olması sebebiyle fiyatlarda düşüş yaşandı. Bu durum hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.

Gaziantep'te yeni sezon mahsulü 'ben fıstıklar' tezgahlardaki yerini aldı.

Gaziantep'te Antep fıstığı hasadı başlarken, taze ben fıstık da tezgahlarda yerini aldı. İlk mahsul ürünlerin tezgaha çıktığı Antep fıstığı 200 liradan satışa sunuldu. Geçen yıla oranla rekoltenin yüksek olması sebebiyle fiyatlarda düşüş yaşandı. Bu durum hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Gaziantep'te esnaf olan Aziz Deniz, bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ve bu yüzden fıstık fiyatlarının düştüğünü söyledi. Deniz, vatandaşların kilolarca fıstık aldığını da ifade etti.

"Müşterilerimiz fiyatlardan memnun"

Rekoltenin bu yıl çok olduğunu söyleyen esnaf Aziz Deniz, "Fıstık tezgaha indi. İşlerimize hareketlilik geldi. Bu yıl fıstık çok olmasından dolayı fiyatlar çok indirimli. Üreten köylüler bu durumdan memnun değil. Fakat biz esnaf olarak bu durumdan memnunuz. Çünkü satışlarımız çok iyi. Talep çok yoğun. Taze fıstığın ağzının açık olması iyidir. Ağzı açık olan fıstık lezzetli olur. Bu yıl fiyatları yüksek bekliyorduk. Fakat fiyatlar beklentimizin çok altında oldu. Fıstıkta rekolte çok fazla. Biz bu durumdan çok memnunuz. Müşterilerimiz fiyatlardan memnun. Bu yıl vatandaşlar kilolarca fıstık alıyor. Biz şu an sadece fıstık satıyoruz" dedi.

"Tezgahtaki fıstıkların hepsi gün içinde bitiyor"

Taze fıstığın her gün bittiğini belirten Deniz, "Bu fıstıkları her gün halden taze bir şekilde alıyoruz. Tezgahtaki fıstıkların hepsi gün içinde bitiyor. Müşterilere günlük taze bir şekilde satıyoruz. 1 kilogram fıstık 200 TL. Dün 220 TL'ye sattık. Gün geçtikçe fiyat düşüyor. Gelecek günlerde fiyat ne olur bilemiyoruz. Temennimiz fiyatların düşük olmasından yana" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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