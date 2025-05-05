Gaziantep'te 2025 Yılı Pamuk Ekimi Başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 2025 yılı pamuk ekimine başlandı.

Bölgedeki binlerce tarım işçisine iş imkanı sağlayarak bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan Araban pamuk'unun ekimi başladı.

Ekimine başlanan pamuk için Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Araban Ovası'nda ekimine başlanan 2025 yılı birinci ürün pamuk ekimi için çiftçilerimiz, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne 11 bin 350 dönüm pamuk ekimi için beyanda bulundu. Bu yılın pamuk ekiminin üreticilerimize hayırlı uğurlu olması ve doğal afetsiz bol bereketli bir hasat dönemi diliyorum" dedi.

Araban Körhacıobası Mahallesi pamuk üreticilerinden Yusuf Karataş ise, 32 yıldır Araban Ovası'nda pamuk üretimi yaptığını belirterek, bu yıl 250 dönüm arazide ortaklaşa pamuk ekimi yaptığını söyledi. - GAZİANTEP